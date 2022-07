VIDEO kňaza slúžiaceho omšu počas horúčav obletelo svet: Hádajte, čo použil namiesto oltára

Tridsaťšesťročný kňaz z milánskej arcidiecézy pomáhal pri meste Crotone na týždennom letnom tábore pre študentov, ktorý organizuje organizácia Libera bojujúca proti vplyvu mafie, korupcii a nerovnosti. Bernasconi chcel pôvodne nedeľnú omšu usporiadať v tieni pod stromami na pobreží. Keď ale nenašiel vhodné miesto, rodina na pláži mu ponúkla, že mu požičia matrac. Omša sa potom konala v mori a všetci zúčastnení, vrátane kňaza samotného, ​​boli v plavkách.

Fotografie z netradičnej omše sa rýchlo začali šíriť na sociálnych sieťach. Miestna katolícka cirkev vyzvala, aby sa zachovávalo "liturgické dekorum a rešpekt". Počas školských prázdnin alebo v prázdninových lokalitách je možné omšu slúžiť vo vonkajších priestoroch, ale vždy je potrebné to konzultovať s vedením miestnej cirkvi, uviedla vo vyhlásení arcidiecéza v Crotone.

Don Mattia Bernasconi, vicar of the pastoral care for young people of the parish of San Luigi Gonzaga in Milan, celebrated mass in the beach using an air mattress as an altar.



