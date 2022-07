Mníška zbadala, ako sa bozkávajú dve ženy a ostala totálne pohoršená: Z jej reakcie pôjdete do kolien

Modelky Serena de Ferrariová a Kyshan Wilsonová pózovali v štvrti Quartieri Spagnoli v talianskom Neapole pre nadchádzajúce tretie vydanie talianskeho magazínu Not Yet Magazine, všetko o umení a životnom štýle. Keď sa pobozkali, rozdelila ich okoloidúca mníška. "Čo to robíte? Toto je diablova práca," zakričala na modelky.

Scénu zaznamenala maskérka Roberta Mastaliaová. "Boli sme na mieste v Španielskej štvrti, v malej bočnej uličke s dvoma modelkami, keď zrazu okolo prešla mníška. Spýtala sa nás, či sme boli v ten deň na svätej omši a keď sme povedali ‚nie‘, začala obviňovať mladých ľudí z koronavírusu a potom videla, ako sa dva modelky chystali pobozkať a vtedy pribehla, aby ich rozdelila. Boli sme ohromení," opísala bizarný incident.

Napriek všetkému to kreatívny vtip zobral ako vtip a na reakcii mníšky sa zasmial. Na videu môžete vidieť, že dievčatá sa smejú," dodala Mastaliaová. Keď rádovej sestre vysvetlila, že tím fotí dve modelky a že v skutočnosti nejde o lesby, mníška pomaly odišla.