Ľudia si robia posmešky z ruky tínedžerky (18): Pre zdeformovanú končatinu trpí už od detstva

Olivii Klopchinovej (18) z amerického Springfieldu v štáte Vermont pár mesiacov po narodení diagnostikovali cievnu malformáciu. Už sa narodila s menšou modrinou na lakti pravej ruky, no tá sa zväčšovala natoľko, že sa jej rodičia rozhodli ísť napokon k lekárovi.

Cievna malformácia je abnormálny vývoj krvných ciev, ktorý môže spôsobiť zmenu farby alebo hrčky v postihnutej oblasti. V Oliviinom prípade to viedlo k tomu, že jej celá ruka sa extrémne zväčšila, uvádza denník New York Post. Neskôr začala dokonca meniť farbu.

Z posmeškov si nič nerobí

Aj keď tínedžerka vždy priťahovala pohľady okoloidúcich a z času na čas trpí bolestivou zrážanlivosťou krvi, bola ohromená, keď videá, ktoré o sebe zverejnila pre svojich 250 000 sledovateľov na TikToku, boli plné posmeškov. Títo ľudia jej dokonca "radili", aby si dala ruku amputovať. V jednom príspevku Klopchinová pózuje s rukami vbok a čítaním z pier s obľúbeným zvukom: "Odstrániť si ju? Radšej by som zomrela" v reakcii na ľudí, ktorí jej povedali, aby si ruku dala odrezať.

"Osobne by som radšej mal naozaj peknú protézu, ale to je len môj názor," znel jeden koment. "Bez nej by si vyzerala oveľa lepšie," komentoval ďalší. Fanúšikovia však Oliviu bránia. "Ľudia, naozaj by ste boli radi, keby ste prišli o úplne funkčnú končatinu, pretože to niektorí nepovažujú za esteticky pekné?" upozornil jeden človek. "Je to veľmi nepohodlné, čo sa týka hmotnosti a tvaru, ale pokiaľ to nespôsobuje silnú bolesť, neviem si predstaviť odstránenie plne funkčnej ruky," súhlasil ďalší užívateľ.

"Negativita na internete pohltila životy mnohých ľudí, ale ja som sa rozhodla, aby ten môj nezničila. Pýtam sa samej seba, prečo by ma mal zaujímať ich názor, keď sa mi v živote darí a robím, čo chcem. Nemôžem dopustiť, aby ma obťažoval komentár niekoho, koho ani nepoznám," uzavrela dievčina.