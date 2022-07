VIDEO pouličnej (ne)bitky sa stalo hitom internetu: Mladík sa zahnal a... toto nečakal absolútne nikto

WORCESTER - Začalo sa to ako klasická piatková noc, kedy sa na ulici v meste stretne viacero skupiniek podnapitých mladých ľudí. V istej chvíli už hrozilo, že sa v anglickom meste Worcester strhne bitka, no po komickej situácii bolo namiesto kriku počuť nezadržateľný smiech.

Na Twitteri sa koncom minulého týždňa objavilo video, ktoré dostane do kolien každého, kto ho uvidí. Kurtis Bolton sa približne o tretej hodine ráno nachádzal na ulici so svojimi kamarátmi, keď sa mala strhnúť bitka. Jeden veľmi akčný mladík chcel udrieť niekoho do hlavy zozadu, no to ešte netušil, že o pár sekúnd bude vstávať zo zeme práve on. Informáciu poskytol web Worcester News.

V podnapitom stave nielenže zvykneme robiť šialené veci, ale celý svet sa nám krúti. Svoje o tom vie aj mladý muž v žltej bunde, ktorý sa vďaka Kurtisovi stal virálnym po celom svete. Jeho pripravovaný úder zozadu do nič netušiacej obete sa skončil priam komicky. Napriahol sa totiž až príliš a jeho ruka letela oblúkom ďalej, spravil piruetu a spadol na zem.

Got to love Worcester ay pic.twitter.com/pjkG8ByzI3 — Kurtis (@kurtisjbolton) July 1, 2022

"Pre toto musíš milovať Worcester," okomentoval Bolton svoje video, ktoré zaznamenalo do týchto chvíľ už takmer 20 miliónov pozretí. Muž, ktorý je v zábere otočený chrbtom, ani netuší, že ho chce niekto napadnúť. Video bolo nakrútené pred reštauráciou rýchleho občerstvenia na rohu ulíc Angel a Foregate Street vo Worcesteri.

Nie je jasné, čo viedlo k incidentu, alebo či bol do bitky zapojený ešte niekto ďalší. V komentároch sa Kurtis ešte humorne vyjadril, že jeho kamarát trénoval tento zákrok celý život. "Chlapec práve vyhral bitku, o ktorej ani nevedel," napísal jeden z užívateľov. Mnohí začali uvažovať, čo by sa stalo, keby rana sadla. "Môže byť rád, že skončil takto. Toho chlapa mohol zabiť, keby mu tá rana naozaj vyšla," skonštatovala jedna osoba. Ďalší uviedol, že jeho kamarát zomrel pri podobnej pouličnej bitke, keď ho niekto silno udrel do hlavy a začal krvácať do mozgu. "Teraz to vyzerá srandovne, ale mohlo to dopadnúť naozaj tragicky."