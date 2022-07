VIDEO Školák predviedol magický trik, ktorý ľuďom vyrazil dych: Nikto netuší, ako to spravil

Užívateľov sociálnych sietí uchvátilo video s mladým, no mimoriadne talentovaným kúzelníkom. Svoj trik predviedol spolužiakom, na ktorých urobil veľký dojem. Video, ktoré zverejnil Sahil Aazam na Instagrame, vidno, ako okolo chlapca stoja ostatní žiaci a sledujú ho. Potom predvedie svoju zručnosť a prenesie dva maličké kamienky z jednej ruky do druhej bez toho, aby si to niekto všimol. Urobí to nie raz, ale rovno dvakrát. Talent školáka zaujal milióny ľudí po celom svete. Video získalo šesť miliónov pozitívnych reakcií.

Začiatkom tohto roka zas ohromilo internet video muža, ktorý predvádzal kúzelnícky trik s vrecúškom cukru. Video prvýkrát uverejnil užívateľ TikToku známy ako jadoy.ray a rýchlo sa stalo hitom internetu.

Vo videu muž otvoril vrecúško s cukrom a nasypal si ho do ľavej ruky. Prázdne vrecúško si strčil do úst a potom vyhodil kryštály cukru do vzduchu. Následne chytil ľavou rukou prázdne vrecúško a do druhej ruky vrecúško cukru. Trik zakončil nasypaním cukru späť do vrecka z pravej ruky. Ľudia pri pohľade na trik zostali v nemom úžase.