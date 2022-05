Experti varujú pred praktikou pri varení kurčaťa: Takto minimalizujete riziko nákazy

BOZEMAN - Odborníci v oblasti verejného zdravia neodporúčajú umývať kurča pred varením, pretože to môže šíriť škodlivé baktérie. Informovala o tom nová štúdia. Pokiaľ si ale neviete predstaviť prípravu kuraťa bez predchádzajúceho umytia, existuje niekoľko tipov, ako to urobiť bezpečne.

Podľa expertov je nesprávne umývať kurča pred varením, pretože sa tým ľahko rozšíria škodlivé baktérie do okolitého prostredia. Matematik Scott McCalla z Montana State University ale uviedol, že ak si tento postup neviete odpustiť, existujú spôsoby, ako to urobiť bezpečnejšie. Výskumníci o tom informovali v štúdii uverejnenej v marcovom čísle časopisu Physics of Fluids.

V rámci nej umiestnili surové kurča pod tečúce kohútiky a monitorovali rozprašovanie vody a baktérií na okolité povrchy. Výsledky sa dramaticky zmenili v závislosti od niekoľkých faktorov. Najväčší vplyv mala výška kohútika nad kuracím mäsom. Ak bol kohútik 40 centimetrov nad ním, choroboplodné zárodky sa dostali ďalej ako v prípade, keď bol kohútik iba 15 centimetrov nad mäsom. Ak je kohútik príliš vysoko, kvapôčky vody vystrekovali viac ako 22 centimetrov do vzduchu, čím došlo ku kontaminácii veľkej časti okolia. V prípade menšej vzdialenosti medzi kohútikom a mäsom vystrekovali kvapôčky len asi päť centimetrov ďaleko a na okolitých povrchoch sa objavili pomerne malé známky kontaminácie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Vedci tiež zistili, že by ste vodu nemali pustiť prudko, ale postupne. V opačnom prípade sa kontaminované kvapôčky vody dostanú ďalej a usadia sa na viacerých povrchoch. Rovnako treba dávať pozor na zníženie tlaku vody, aby prúd vody nerobil na mäse ryhy, prostredníctvom ktorých sa budú ďalej šíriť choroboplodné zárodky.

Surové kura môže byť napadnuté salmonelou a inými baktériami, ktoré môžu spôsobiť alimentárne ochorenia. Dokonca aj malé vystreknutie vody kontaminuje umývadlá mikróbmi, ktoré sa môžu šíriť kontaktom s inými potravinami a rukami, upozornila Ellen Shumakerová, výskumníčka v oblasti bezpečnosti potravín zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne, ktorá nebola súčasťou štúdie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Tipy na minimalizáciu kontaminácie z umývania surového kurčaťa

Ak neplánujete prestať s umývaním kuraciny pred varením, odborníci odporúčajú riadiť sa týmito tipmi: