Matka čistila rybu, ktorú jej manžel ulovil v jazere: Neskutočné, čo v nej objavila

LONDÝN - Zdesene odskočila, nôž jej vypadol z rúk a spadol na podlahu. Toto sa nemohlo stať. Myslela si, že je to len prelud. Urobila malý krok vpred a zmätene sa pozrela na to, čo videla. Zavolala na manžela, chcela sa uistiť, že nie je bláznivá. Čakali by ste, že táto situácia sa odohrá pri príprave obeda?

Joel a Minni majú za domom záhradu, kde pestujú rôzne druhy zeleniny a ovocia. Taktiež sú vášnivými rybármi. Nedávno Joel ulovil v neďalekom jazere podivného tvora, píše Obsev. Bahniakovec obyčajný (Amia calva) je ryba, ktorá je pre ľudí skôr odpudivá. Miestni ju nazývajú aj "Trashfish", čiže ryba, ktorá nie je vhodná na konzumovanie, ale loví sa ako návnada pre iné ryby. Manželia sa napriek tomu rozhodli pripraviť z nej chutný pokrm.

Minni vyčistila už stovky rýb, no v tejto našla niečo celkom nečakané. Zdalo sa jej, že vo vnútri ryby je akýsi hrbolček. Veľmi dobre vedela, ako vyzerajú ryby, nemohli to byť ani ikry. Keď Minni začala rezať, zbadala niečo ligotavé. O pár sekúnd už držala v ruke náhrdelník s príveskom kotvy. To ale nebol ten hrbolček, ktorý cítila predtým. Nahmatala ho teda znova a cítila, že sa niečo v rybe pohlo. Vtedy odskočila od stola a nôž jej vypadol z ruky. Celá zdesená zavolala na manžela. Ryba sa následne skrútila a začala sa metať po kuchynskom stole. Bola už sčasti naporcovaná a bez hlavy, takže išlo už len o reflex. Na internete sa dozvedela, že tento jav je celkom bežný a spôsobuje ho kuchynská soľ. Bunky ryby reagovali na podnet zvonka, konkrétne na sodík v soli.

Bohatstvo z hlbín

Po upokojení sa Minni pustila do odhaľovania hrudky. Najprv z nej vypadla jedna lesklá gulička, potom ďalšia a ďalšia. O chvíľu ich mala plnú dlaň. Najprv si myslela, že sú to detské korálky. Joel si ale potom otrel guľku o zuby, aby si bol stopercentne istý. Existuje spôsob, ako zistiť, že ide o pravé morské perly. Tie totiž trením o zuby nezaškrípu. Mladá žena držala v dlani za hrsť pravého morského bohatstva. Všetky perly boli v pôvodnom stave. Ich cena sa pohybuje na trhu od 300 do 1500 dolárov.

Ďalší poklad

V mrazničke mali manželia zásoby niekoľkých ďalších rýb, ktoré Joel ulovil v tom istom jazere. Minni sa pustila do porcovania, či nenájde aj v nich niečo cenné. Z jednej z nich vytiahla hrubý zlatý prsteň, akí nosia muži. Keď ho umyla, objavili sa rytiny s dátumom a dve mená. Joel hľadal na internete svadobné oznámenia, ktoré by sedeli s dátumom vyrytým na prsteni. Nakoniec sa im podarilo nájsť dvojicu James a Madeline Jeffordsovci. Keď opísali, akú obrúčku stratili, sedelo to dokonale na nález v jednej z ulovených rýb.

Jeffordsovci sa pred časom prechádzali po móle. Madeline si nebola istá ako, ale z kabelky jej vypadlo malé vrecúško šperkov, ktoré chcela odniesť ku klenotníkovi, aby ich vyčistil. Veľmi sa potešili, keď im Minni a Joel oznámili, že našli ich náhrdelník s príveskom kotvy. Ten nakoniec Jeffordsovci nálezcom nechali, aby si navždy pamätali na toto stretnutie.