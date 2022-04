Hrozivé zistenie vedcov: Šesť z desiatich ľudí trpí týmto ešte rok po prekonaní COVIDU

LISABON - Vedci z Luxemburska prezentovali na tohtoročnom Európskom kongrese klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb v Lisabone pozoruhodné fakty, ktoré sa týkajú dlhodobých následkov ochorenia COVID-19. Do svojej štúdie zapojili takmer tristo pacientov, ktorí pred zhruba rokom prekonali koronavírusovú infekciu a mali rôzny priebeh ochorenia.

Podľa vedcov budú pacienti, ktorí trpia covid príznakmi ešte pätnásť týždňov po prekonaní ochorenia, pravdepodobne týmito komplikáciami trpieť ešte najmenej rok. Na tohtoročnom Európskom kongrese klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb, ktorý sa konal od 23. do 26. apríla v Lisabone, ďalej uviedli, že šiesti z desiatich ľudí, ktorí prekonali koronavírusovú infekciu, trpia rok po vyliečení aspoň jedným symptómom. Najčastejšie sa sťažujú na únavu, dýchavičnosť a podráždenosť. Každý siedmy tiež uvádza, že si nevie predstaviť, že by sa so svojimi príznakmi dlhodobo vyrovnával.

Odhaduje sa, že u 25 až 40 percent týchto ľudí sa vyvinie dlhotrvajúci covid. Znamená to, že budú trpieť pretrvávajúcimi príznakmi, ktoré môžu zasiahnuť viaceré orgány a zahŕňajú aj problémy so psychickým zdravím. Väčšina doterajších zistených údajov o dlhodobom covide bola získaná od pacientov, ktorí boli hospitalizovaní. Aurelie Fischerová a jej kolegovia z Luxemburského inštitútu zdravia uskutočnili prieskum na vzorke pozostávajúcej z takmer tristo osôb rok po tom, ako prekonali covid a neboli medzi nimi iba hospitalizovaní. 289 účastníkov (50,2 percenta žien) malo priemerný vek 40,2 roka a boli rozdelení do troch skupín na základe závažnosti infekcie: asymptomatický, mierny a stredne ťažký/ťažký priebeh ochorenia.

Šesť z desiatich účastníkov malo aspoň jeden dlhodobý príznak rok po infekcii

Všetci odpovedali prostredníctvom dotazníka, v ktorom uviedli, či pociťujú niektorý zo 64 bežných dlhodobých symptómov. Vyplnili tiež dotazník týkajúci sa spánku a ďalší, ktorý bol zameraný na vplyv respiračných symptómov (dýchavičnosť) na kvalitu ich života. Šesť z desiatich účastníkov malo aspoň jeden dlhodobý príznak rok po počiatočnej infekcii, pričom najčastejšie išlo o únavu, dýchavičnosť a podráždenosť. Tretina pociťovala únavu rok po prekonaní ochorenia, 12,9 percenta uviedlo, že respiračné symptómy ovplyvňujú kvalitu ich života a viac ako polovica (54,2 percenta) mala pretrvávajúce problémy so spánkom. Účastníci so stredne ťažkým/závažným priebehom ochorenia mali dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť aspoň jedným symptómom rok po infikovaní v porovnaní s tými, ktorých počiatočná infekcia bola asymptomatická.

Aj mierny/ťažký priebeh covidu sa po roku spájal s väčšími problémami so spánkom v porovnaní s bezpríznakovou skupinou (63,8 percenta oproti 38,6 percenta). "Pozorovali sme gradient medzi závažnosťou ochorenia pri zaradení a frekvenciou dlhodobého covidu po jednom roku. U účastníkov s miernou formou ochorenia bola väčšia pravdepodobnosť, že po jednom roku mali aspoň jeden symptóm a trpeli problémami so spánkom v porovnaní s tými, ktorí boli asymptomatickí, ale išlo o menšiu mieru než u tých so stredne ťažkým, resp. ťažkým akútnym ochorením," vysvetlila Fischerová.

Pretrvávanie príznakov nebolo spojené s pandemickou vlnou. Zdravie účastníkov bolo sledované od ich diagnózy v rámci rozsiahlej štúdie rizikových faktorov a biomarkerov spojených so závažnosťou covidu a dlhodobými zdravotnými následkami choroby v Luxembursku, známej ako Predi-COVID. Jej údaje zároveň odhalili, že symptómy koronavírusovej infekcie, ktoré po pätnástich týždňoch nevymizli, sa budú pravdepodobne prejavovať aj rok po prepuknutí infekcie.

Existuje viacero typov dlhodobého covidu

Analýza tiež ukázala, že niektoré skupiny príznakov majú tendenciu vyskytovať sa spoločne, čo naznačuje, že existuje viacero typov dlhodobého covidu. "Naša štúdia ponúka podrobný opis symptómov pretrvávajúcich jeden rok po COVID-19 podľa počiatočnej závažnosti ochorenia. Tieto zistenia naznačujú, že ochorenie môže mať veľký vplyv na kvalitu života, dokonca ešte rok po akútnej infekcii. Vo všeobecnosti platí, že, čím je akútne ochorenie závažnejšie, tým je pravdepodobnejšie, že sa objavia pretrvávajúce príznaky. K zhoršeniu kvality života môže však dôjsť aj u pacientov s asymptomatickou alebo miernou počiatočnou infekciou," zdôraznila Fischerová, podľa ktorej najnovší výskum pomôže zvýšiť povedomie o potrebách ľudí s týmito komplikáciami a prispeje k rozvoju zdravotných stratégií, ktoré im môžu pomôcť.