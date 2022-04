Spravte si najkratší IQ TEST na svete: Ale pozor, len 17 percent ho dokázalo správne vyriešiť!

Existuje množstvo spôsobov, ako sa dá otestovať inteligencia. Jedným z najbežnejších je urobiť si IQ test. Takéto testy sú však často zdĺhavé a pozostávajú z množstva otázok. Ak na podobné záležitosti nemáte čas, nasledujúci test môže byť skvelou voľbou, pretože pozostáva len z troch otázok.

Kvíz s názvom Test kognitívnej reflexie (CRT) nie je nový. Pôvodne bol súčasťou výskumnej práce, ktorú v roku 2005 zverejnil profesor Shane Frederick z Massachusettského technologického inštitútu. Test poskytol viac ako 3000 účastníkom z rôznych oblastí vzdelávania. Prekvapením bolo, že dokonca aj tí, ktorí navštevovali špičkové americké univerzity, ako sú Yale a Harvard, mali problém odpovedať stopercentne správne.

Zo všetkých zúčastnených iba 17 percent dokázalo v teste získať tri body z troch, čo znamená, že 83 percent ľudí neuspelo. "Tieto tri otázky v CRT sú jednoduché v tom zmysle, že ich riešenie je ľahko pochopiteľné, keď je vysvetlené, no dosiahnutie správnej odpovede si často vyžaduje potlačenie chybnej odpovede, ktorá sa v mysli objaví impulzívne," vysvetlil Frederick.

Znenie otázok:

1. Pálka a loptička stoja spolu 1,1 dolára. Pálka stojí o jeden dolár viac ako loptička. Koľko stojí loptička?

2. Ak výroba piatich nástrojov trvá piatim strojom päť minút, ako dlho by sto strojom trvalo vyrobiť sto nástrojov?

3. V jazere je záhon lekien. Každý deň sa veľkosť tohto záhonu zdvojnásobí. Ak trvá 48 dní, kým záhon lekien pokryje celé jazero, ako dlho by trvalo, kým záhon pokryje polovicu jazera?

Toto sú tri najčastejšie odpovede, ktoré ľudia uvádzajú, ale sú nesprávne:

1. 10 centov

2. 100 minút

3. 24 dní

Správne odpovede sú:

1. päť centov

2. päť minút

3. 47 dní

Ešte stále si s tým lámete hlavu? Našťastie Presh Talwalkar, autor knihy The Hoy of Game Theory: An Introduction to Strategic Thinking, na svojom blogu Mind Your Decisions vysvetlil, ako sa dá dopracovať k správnym odpovediam:

1. Povedzme, že loptička stojí X. Potom pálka stojí o jeden dolár viac, takže X + 1. Takže máme pálka + loptička = X + (X + 1) = 1,10, pretože spolu stoja 1,1 dolára. To znamená 2X + 1 = 1,10, potom 2X = 0,10, takže X = 0,05. To znamená, že loptička stojí päť centov a pálka 1,05 dolára.

2. Ak vytvorenie piatich nástrojov trvá piatim strojom päť minút, potom jednému stroju trvá vytvorenie jedného nástroja päť minút (každý stroj vytvorí nástroj za päť minút). Ak máme sto strojov, ktoré spolupracujú, potom každý dokáže vytvoriť nástroj za päť minút. Takže za päť minút bude hotových sto nástrojov.

3. Každý nasledujúci deň záhon lekien zdvojnásobí svoju veľkosť. Takže v každý predošlý deň je veľkosť záhonu polovičná. To znamená, že na 47. deň bude jazero z polovice plné.