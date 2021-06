Rýchly TEST dokáže odhaliť, či máte vysoké IQ: A nemusíte byť ani dobrý v matematike!

CAYTHORPE - Ľudí, ktorí sa domnievajú, že by neobstáli v IQ testoch len preto, lebo majú problém s matematikou, určite poteší fakt, že neexistuje súvislosť medzi výslednou hodnotou a zručnosťou vo výpočtoch. Šéfka spoločnosti Mensa uvádza, že mnohí členovia tejto organizácie s nadpriemernou úrovňou IQ matematiku vôbec "nemusia".

Podľa spoločnosti Mensa, ktorá združuje ľudí s nadpriemerne vysokým IQ, veľa jej členov nemá kladný vzťah k matematike. Ľudia sa totiž prikláňajú k názoru, že ak nie sú dobrí v "počtoch", tak automaticky strácajú šancu uspieť v IQ testoch. Testy Mensy však zahŕňajú iba základnú aritmetiku ako sčítanie, odčítanie a násobenie a čísla sa v nich objavujú iba na účely rozpoznávania vzorov. "Ľudia vychádzajú z toho, že existuje korelácia medzi vysokou inteligenciou a matematikou, ale nie je to tak. Máme veľa členov, ktorí by vám potvrdili, že sú z matematiky úplne mimo, ale je aj veľa tých, ktorí v nej vynikajú," uviedla hovorkyňa Mensy Ann Clarksonová.

Hlavným dôvodom je podľa nej fakt, že ľudia sa často stretávajú s rôznymi matematickými hádankami, ktoré sú prezentované ako IQ testy. Preto predpokladajú, že k tomu, aby pri ich riešení dosiahli solídny výsledok, potrebujú matematickú zručnosť. V skutočnosti však test IQ neobsahuje úlohy z matematiky, ktoré by presahovali základné znalosti. Tieto testy hodnotia logiku, rozpoznávanie vzorcov a rýchlosť myslenia, nie naučené vedomosti. "Čísla sú v nich uvádzané iba preto, aby bola otestovaná schopnosť rýchlo rozpoznať sekvencie a vzory," doplnila Clarksonová.

Zdroj: Getty Images

Dokážete vyriešiť tento test?

A uvádza aj nasledujúci príklad. Ak by ste mali nájsť chýbajúce číslo v tomto poradí: 1, 3, 6, 10 ? 21 28, jediná matematika, ktorú by ste mali ovládať, je poradie čísel a zadanie počtu chýbajúcich čísel medzi každým z nich. "Existujú teda dve čísla medzi 1 a 3, tri medzi tromi a šiestimi, štyri medzi šiestimi a desiatimi atď. Toto je zjednodušujúci príklad, ktorý ale dokazuje, že IQ testy by nemali testovať naučené vedomosti," vysvetľuje hovorkyňa.

Dizajnérka z Londýna Katja Koggelmannová (45) dosiahla skóre v Mensa IQ testoch 142, pričom pripúšťa, že v škole doslova bojovala s matematikou a stále má problém s číslami. "V tomto smere som na tom naozaj zle. Na základnej úrovni je to v poriadku, ale pri čomkoľvek zložitejšom som stratená. Dokážem sa dopracovať k riešeniu rovníc, ale iba veľmi ťažko a musím sa skutočne sústrediť. Niektoré veci sa vám jednoducho nevojdú do hlavy. A určite nie ste hlúpy iba preto, lebo váš mozog nezvláda matematiku," povedala.