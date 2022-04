FOTO Žena rapídne pribrala: Pikantná spoveď o tom, ako sa to prejavilo na sexe s partnerom

SYDNEY - Influencerka z Austrálie si získala za svoju úprimnú spoveď mnoho fanúšikov. Dlhé roky bojovala s tým, ako vyzerá. Kilá na váhe neustále pribúdali, no napokon si povedala, že odmieta nenávidieť samu seba len preto, aby ju ospevovalo jej okolie.

Bella Daviesová zverejnila fotografie, na ktorých je očividné, že pribrala. Ona ale odmieta nenávidieť svoju postavu. Okrem toho povzbudila aj ostatných, aby svoje telo milovali.

Na Instagrame zverejnila fotku svojej veľkej postavy s úprimným komentárom, ktorý podrobne opisuje jej priberanie a aj to, ako sa niekedy cíti. "Moja tvár sa zaobľuje a brucho v okolí žalúdka je čoraz mäkšie. Cvičenie mi začína pripadať ako riadna fuška. Cítim sa čoraz ťažšia, pomalšia a je mi smutno a nepríjemne. Moje telo sa zmenilo, preto sa snažím tomuto priberaniu prispôsobiť." Už vraj začína pozorovať, ako sa rozvíja celulitída na miestach, o ktorých ani netušila, že by tam mohla byť. V oblasti ramien sa jej koža pri chôdzi doslova trasie.

Bella priznala, že je ťažké prispôsobiť sa tomu, aby vyzerala inak, tak, ako to chce od nej okolie. Odmieta sa za to nenávidieť a dúfa, že ostatní, ktorí čítajú jej príspevok, ju v tom budú podporovať. "Dúfam, že nie ste znechutení len z toho, že si nedokážete zapnúť zips na svojich obľúbených šatách. Dúfam, že sa odmietnete cítiť previnilo pri konzumácii lahodnej šišky, alebo že priberáte. Vaša hmotnosť sa síce môže zmeniť, ale nič to nemení na tom, akými ľuďmi v skutočnosti ste."

Daviesová pokračovala a niektorým ženám doslova vstúpila do duše. "Milovaná a príťažlivá môžeš byť aj vtedy, keď si pribrala. Všetci ste majstrovské diela." V inom príspevku zas prezradila, ako jej priberanie vzalo chuť na sex s partnerom. "Aký má teraz zo mňa pocit? Som ťažšia, jemnejšia? Všimol si, že som pribrala? Stále ho vzrušujem?" Dodala však, že len chcela vyvrátiť mýtus o tom, že pre zmenu vzhľadu sa intimita vytráca. "Nedovoľte, aby vás neistota o vašom vzhľade brzdila v užívaní si intimity."

Bella priblížila históriu svojich problémov so sebadôverou a napísala, že mala len šestnásť rokov, keď sa zapojila do výzvy "telo v bikinách" v nádeji, že sa stane štíhlou. Odsúdila diétny a kozmetický priemysel za to, že jej vzal roky drahocenného života.