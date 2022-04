Odborníci upozorňujú: Pred spánkom je dôležité urobiť túto vec, inak škodíte svojmu zdraviu

CHICAGO - Zatiahnite žalúzie a závesy a pred spaním zhasnite všetky svetlá. Vystavenie sa aj miernemu okolitému osvetleniu počas nočného spánku totiž v porovnaní so spánkom v minimálne osvetlenej miestnosti poškodzuje kardiovaskulárne funkcie a zvyšuje inzulínovú rezistenciu. Informuje o tom najnovšia štúdia.

Výsledky novej štúdie ukazujú, že pokiaľ chcete ostať zdraví, oplatí sa na noc zatiahnuť žalúzie či závesy a nespať pri svetle. Podľa Phyllis Zeeovej, odborníčky na spánkovú medicínu z Northwestern University Feinberg School of Medicine (NUFSM) v Chicagu, len jedna noc vystavenia sa miernemu osvetleniu počas spánku môže zhoršiť glukózu a kardiovaskulárnu reguláciu, čo sú rizikové faktory pre vznik srdcových chorôb, cukrovky a metabolického syndrómu. Existujú dôkazy o tom, že vystavenie sa svetlu počas dňa zvyšuje srdcovú frekvenciu prostredníctvom aktivácie sympatického nervového systému, ktorý nakopne srdce do vysokých obrátok a zvýši bdelosť. "Naše výsledky naznačujú, že podobný účinok je prítomný aj pri vystavení sa svetlu počas nočného spánku," uviedla Zeeová.

Aj keď spíte, váš autonómny nervový systém je aktivovaný, upozornila spoluautorka a výskumná asistentka neurológie na NUFSM Daniela Grimaldiová,. To však nie je správne. Zvyčajne je vaša srdcová frekvencia spolu s ostatnými kardiovaskulárnymi parametrami nižšia v noci a vyššia cez deň. Existujú sympatické a parasympatické nervové systémy, ktoré regulujú fyziológiu počas dňa a noci. Sympatikus preberá vedenie cez deň, parasympatikus zase v noci. Experti zistili, že inzulínová rezistencia nastala ráno po tom, čo ľudia spali vo svetlej miestnosti. Inzulínová rezistencia je, keď bunky vo svaloch, tuku a živých bunkách dobre nereagujú na inzulín a nedokážu využiť glukózu z krvi na tvorbu energie. Pankreas preto produkuje viac inzulínu. V priebehu času sa hladina cukru v krvi zvyšuje.

Predošlý výskum zverejnený v časopise JAMA Internal Medicine sledoval veľkú populáciu zdravých ľudí, ktorí boli počas spánku vystavení svetlu. Trpeli väčšou nadváhou a obezitou. "Teraz ukazujeme mechanizmus, ktorý môže predstavovať zásadné vysvetlenie, prečo sa to deje," vysvetlila Zeeová. Napriek tomu, že si nemusíte byť vedomí biologických zmien v tele, váš mozog to podľa Grimaldiovej cíti. "Pôsobí to na mozog tak, ako ľahký a roztrieštený spánok."

Podľa Ivy Masonovej, ktorá bola v čase štúdie postdoktorandkou na NUFSM a teraz je výskumnou pracovníčkou na Harvard Medical School, aj mierna intenzita svetla počas spánku môže zhoršiť zdravie srdca a endokrinné zdravie. Výskumníci testovali účinok spánku pri sto luxoch (mierne svetlo) v porovnaní s tromi luxmi (slabé svetlo) u účastníkov počas jednej noci. Zistili, že vystavenie miernemu svetlu spôsobilo, že telo prešlo do stavu vyššej pohotovosti nazývaného aktivácia sympatiku. V tomto stave sa srdcová frekvencia zvyšuje, rovnako ako sila, ktorou sa srdce sťahuje, a rýchlosť, akou je krv privádzaná do krvných ciev.

Tipy na zníženie svetla počas spánku:

1. Nezapínajte svetlá. Ak potrebujete mať rozsvietené svetlo, zvoľte tlmené svetlo, ktoré je bližšie k podlahe.

2. Farba je dôležitá. Jantárové alebo červené/oranžové svetlo je pre mozog menej stimulujúce. Nepoužívajte biele alebo modré svetlo a držte ho ďaleko od spiaceho človeka.

3. Zatemňovacie štíty alebo masky na oči sú dobré, ak nemôžete ovládať vonkajšie svetlo. Presuňte posteľ tak, aby vám na tvár nesvietilo vonkajšie svetlo.