Uznávaný imunológ varuje: Tento plán na ukončenie pandémie KORONAVÍRUSU je už nedosiahnuteľný

OXFORD - Pandémia komplikuje situáciu vo svete už viac ako dva roky. Nový koronavírus SARS CoV-2 zasiahol všetky krajiny, následky ochorenia COVID-19 ale pomáhajú zmierňovať vakcíny. Život sa vo viacerých oblastiach pomaly vracia do starých koľají. Mnohí odborníci sa snažia nájsť odpovede na otázky, ako sa bude pandemická situácia vyvíjať v ďalšom období.

Scenár ďalšieho vývoja pandémie zostáva aj po viac ako dvoch rokoch neistý. Viacerí experti sa pokúšajú definovať, aké vyhliadky má ľudstvo v súvislosti s covidom-19. Toto sú ich najčastejšie odhady a prognózy.

Kolektívna imunita už nie je riešením

Počas pandémie sa diskutovalo o koncepte kolektívnej imunity ako o možnom spôsobe ochrany ľudstva pred COVID-19. Takáto imunita sa dosiahne, ak sa určité percento populácie stane imúnnym po očkovaní alebo prirodzenej infekcii a vírus sa tak nemá kam posunúť. Termín sa však stal na vrchole pandémie zdrojom kontroverzií, pričom niektorí zdravotnícki predstavitelia podporovali myšlienku kolektívnej imunity ako spôsobu návratu k normálu. Hlavný lekársky poradca prezidenta Joea Bidena a riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID) Anthony Fauci len nedávno uviedol, že klasická kolektívna imunita je v súvislosti s covidom takmer určite nedosiahnuteľný cieľ. V článku zverejnenom koncom marca v časopise Oxford Academic Journal of Infectious Diseases spolu so svojimi dvomi kolegami z NIAID navrhuje, aby sme namiesto dosiahnutia tejto hranice prispôsobili život novému koronavírusu, ktorý bude pozostávať z "optimalizácie ochrany obyvateľstva bez prohibičných obmedzení každodenného života".

Dosiahnutie kolektívnej imunity veľmi sťažujú nové varianty SARS CoV-2

Hranica pre kolektívnu imunitu bola vo svete splnená pre detskú obrnu aj osýpky, ale tieto vírusy majú fenotypovú stabilitu. Znamená to, že na rozdiel od SARS-CoV-2 zostávajú rovnaké. Koronavírus neustále mutuje, takže takáto imunita by mohla byť v jeho prípade nepolapiteľná, pretože nové varianty nereagujú na odolnosť, ktorú si ľudia vytvorili prekonanou infekciou alebo očkovaním. Ak kmene naďalej mutujú a imunita voči predchádzajúcim infekciám a vakcínam je len dočasná, vírusový prenos môže pokračovať donekonečna, povedzme formou nízkej endemickej úrovne podobne, ako to vidíme pri sezónnych chrípkach, ktoré sa v skutočnosti začali pandemickým chrípkovým vírusom v roku 1918. Podobne ako pri chrípke, tak aj pri SARS CoV-2 a iných respiračných vírusoch je odolnosť akýsi "tekutý koncept". Ľudia môžu mať buď trvalú imunitu, ktorá ich úplne chráni, alebo takú, ktorá zabráni vážnemu priebehu ochorenia, ale nezabezpečí prevenciu a nezabráni prenosu na iných.

Po dvoch rokoch cirkulácie SARS CoV-2 existuje vysoká úroveň základnej imunity populácie

Kolektívna imunita podľa odborníkov ani nemusí byť potrebná. "Už nepotrebujeme nepolapiteľný koncept kolektívnej imunity ako ambiciózny cieľ. Kontrola nad covidom-19 je už na dosah," píše sa v článku NIAID. Autori poukazujú na "imunitu obyvateľstva na pozadí", ktorá dosiahla vysokú úroveň po dvoch rokoch života s vírusom a po očkovaní základnými a posilňovacími dávkami. Užitočné v tomto smere boli aj nové antivírusové lieky, monoklonálne protilátky a diagnostické testy. Počty infikovaných budú aj naďalej stúpať a klesať. Fauci v živom vysielaní Yahoo Finance 1. apríla pripustil, že si budeme musieť chvíľu počkať na to, či bude mať uvoľnenie obmedzení významný vplyv na pandemické čísla.

Úrad pre potraviny a liečivá zvažuje aktualizáciu existujúcich vakcín

Fauci a jeho kolegovia si všímajú potenciál nových vakcín, ktoré dokážu poskytnúť imunitu proti viacerým variantom. Tieto úvahy sa zhodujú s tými od pracovníkov Úradu pre potraviny a liečivá (FDA) o potrebe aktualizácie vakcín, aby chránili pred novými a vznikajúcimi kmeňmi. "Aj keď nie je úplne jasné, ako vznikajúce varianty SARS-CoV-2 ovplyvňujú účinnosť súčasných vakcín, hromadiace sa údaje naznačujú, že ich zloženie môže byť v určitom bode potrebné aktualizovať, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ich účinnosti," uvádza FDA.