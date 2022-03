Rozsiahla štúdia odhalila, aké účinky majú mRNA vakcíny na ľudí: Toto vás určite bude zaujímať

Hodnotenia vedľajších účinkov vakcín Pfizer-BioNTech a Moderna, ktoré sú založené na technológii mRNA, naznačujú, že zaočkované osoby mali po ich podaní mierne reakcie, ktoré boli navyše iba krátkodobé. Pri sledovaní reakcií na očkovanie mRNA vakcínami boli použité dva zdroje dát: Systém hlásenia nežiaducich udalostí (VAERS) a v-safe. Výsledky publikoval časopis Lancet Infectious Diseases, v ktorom sa uvádza, že štúdia sledovala údaje zhromaždené od decembra 2020 do júna 2021. V tom období bolo na VAERS nahlásených 340 522 negatívnych reakcií na tieto dve vakcíny.

Toto číslo je oveľa nižšie než počet pacientov so závažným priebehom ochorenia. Ešte dôležitejší je fakt, že 92 percent nahlásených reakcií zahŕňalo iba mierne komplikácie ako bolesti hlavy, horúčku a bolesť v mieste vpichu. 27 023 prípadov (0,009 percenta dávok), ktoré neboli klasifikované ako mierne, sa zároveň často končili úplným uzdravením. Údaje VAERS sú zálohované špecifickým covid systémom v-safe, ktorý zahŕňa otázky odosielané na telefóny príjemcov očkovania denne počas prvého týždňa po podaní vakcíny a potom v menej častých intervaloch. Väčšina respondentov v-safe sa sťažovala na únavu a bolesť hlavy v prvý deň, najmä po druhej dávke. Tieto problémy zvyčajne zmizli do 48 hodín, hoci mnohí ľudia nemohli jeden deň pracovať alebo vykonávať bežné povinnosti. Menej ako jedno percento respondentov uviedlo, že po očkovaní vyhľadali lekársku starostlivosť a ešte zriedkavejšie boli hlásené prípady hospitalizácie.

Systém VAERS bol založený v roku 1990. Nabáda príjemcov vakcín, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a výrobcov, aby nahlásili akékoľvek reakcie po očkovaní. Ukázalo sa, že príčiny mnohých z nich nesúvisia s podaním samotnej vakcíny, ale ľudia ich nahlásili z opatrnosti. Nahlasovanie je zároveň povinné v prípade úmrtia, a to aj vtedy, ak jeho príčina zjavne nesúvisí s očkovaním, čiže pri nehodách alebo vraždách.

Kritici VAERS tvrdia, že reakcie sú nahlasované nedostatočne, výsledky najnovšej štúdie to ale vyvracajú. Ak by bolo do VAERS nahlásených viac ako 300 000 miernych reakcií, bolo by ťažké vysvetliť, ako by unikli pozornosti prípady, ktoré by si vyžadovali kontakt s lekárskym systémom. Podobne, pokiaľ by skutočne nezomreli (v takom prípade by pitvy mali odhaliť príčinu) len málokto z ôsmich miliónov ľudí registrovaných vo v-safe by ignoroval opakované otázky prostredníctvom textových správ, ak by bol vážne chorý. VAERS uvádza 4500 prípadov úmrtí, ku ktorým došlo príliš skoro po očkovaní, a preto nestihli byť nahlásené. Príčiny však nepodporujú súvislosť s očkovaním. Stredný vek zosnulých bol v týchto prípadoch 76 rokov a polovica z nich bola viac ako desať dní po očkovaní, takže akákoľvek súvislosť bola veľmi nepravdepodobná.

"Rýchle tempo, akým boli covidové vakcíny podávané najmä medzi staršou populáciou, bolo bezprecedentné. Vzhľadom na ich vek má táto skupina vyššiu základnú úmrtnosť ako bežná populácia a naše výsledky sledujú podobné vzorce úmrtnosti osôb v tejto vekovej skupine po iných očkovaniach dospelých," uviedol v oficiálnom stanovisku David Shay z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Tieto zistenia podporujú aj menšie štúdie vrátane klinických skúšok, ktoré viedli k schváleniu vakcín a tiež neodhalili vážne reakcie okrem veľmi zriedkavých prípadov. "Upokojuje nás, že sa nevyskytli žiadne neočakávané signály okrem myoperikarditídy a anafylaxie, o ktorých je už známe, že sú spojené s vakcínami mRNA," skonštatovala v komentári pre odborný časopis The Lancet profesorka Elizabeth Phillipsová z Vanderbiltovej univerzity.