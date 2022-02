Ohromujúce zistenie vedcov: Očkovanie proti KORONAVÍRUSU má ďalší úžasný vplyv na ľudí!

Podľa výsledkov rozsiahlej dlhodobej štúdie s názvom "Understanding Coronavirus in America" zlepšilo očkovanie proti ochoreniu COVIDd-19 psychickú pohodu obyvateľov. Zo zistení vyplynulo, že očkovanie bolo spojené s poklesom úzkosti a vnímaných rizík infekcie, hospitalizácie a smrti. Prieskum sa zameral na doteraz nezodpovedané otázky, či očkovanie znižuje riziká spojené s infekciou SARS CoV-2 a či zníženie obáv vedie k zlepšeniu duševného zdravia a kvality života. "Naša štúdia dokumentuje dôležité psychologické výhody očkovania nad rámec zníženia rizika závažného priebehu a úmrtia spojeného s covidom," uviedol sociológ a šéf výskumného tímu Jonathan Koltai z Univerzity v New Hampshire.

Galéria fotiek (3) Očkovanie proti koronavírusu

Zdroj: SITA/AP Photo/Charles Krupa, File

Po vypuknutí pandémie sa medzi populáciou prudko zvýšil psychický stres a úzkosť. Prispelo k tomu niekoľko faktorov, ako napríklad strata zamestnania a príjmu, potravinová neistota, sociálna izolácia, záťaž spojená so starostlivosťou, užívanie návykových látok a rasová diskriminácia. Symptómy depresie pretrvávali a zvyšovali sa do roku 2021. Do reprezentatívneho výskumu sa zapojilo 8090 dospelých respondentov, s ktorými bol vedený rozhovor v pravidelných intervaloch od marca 2020 do júna 2021. V tomto časovom úseku zaregistrovali odborníci po očkovaní pokles vnímania rizika súvisiaceho s pandémiou a taktiež sa znižovalo sa psychické utrpenie respondentov. Konkrétne dospelí, ktorým bola podaná aspoň jedna dávka vakcíny, v období od decembra 2020 do júna 2021 hlásili sedempercentné relatívne zníženie duševných ťažkostí merané pomocou dotazníka o zdravotnom stave pacienta 4 (PHQ-4).

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Zníženie úzkosti bolo čiastočne vysvetlené klesajúcim vnímaním rizika po očkovaní. Očkovanie bolo spojené s poklesom vnímaného rizika vzniku infekcie o 7,77 percentuálneho bodu, poklesom vnímaného rizika hospitalizácie o 6,91 percenta a poklesom vnímaného rizika úmrtia o 4,68 percenta. Po úprave sa asociácia očkovania a úzkosti znížila o 25 percent. Tieto účinky pretrvávali a zosilňovali sa najmenej osem týždňov po očkovaní. Je pozoruhodné, že zatiaľ čo odpovede od očkovaných a neočkovaných účastníkov boli pred vakcináciou podobné, po očkovaní sa výrazne líšili. Vďaka vakcinácii sa ľudia cítili nielen viac v bezpečí, ale aj bezpečnejší voči okoliu. Vplyv očkovania na duševné zdravie bol odlišný aj podľa rasy/etnického pôvodu. Najväčšie zníženie úzkosti bolo pozorované u amerických Indiánov a pôvodných obyvateľov Aljašky.

S rýchlym šírením variantu omikron je potrebné prijať naliehavé opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti a dosiahnutie rovnosti vakcín na regionálnej aj globálnej úrovni. Toto úsilie je potrebné spojiť s efektívnou komunikáciou o fyzických i psychických výhodách očkovania. "Z tohto dôvodu musí byť uprednostnená spravodlivá distribúciu a prístup k vakcínam pred zvyšovaním zaočkovanosti a preočkovania v roku 2022," dodal Koltai.