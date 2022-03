Mladík náhodou narazil na znepokojivý objav na Google Maps: Hrozivé FOTO z parku!

LAUSANNE - Na TikToku sa objavilo video, ktoré doposiaľ nemá žiadne vysvetlenie, no znepokojilo množstvo užívateľov. Nemenovaný mladík totiž našiel na Google mapách záber s dieťaťom, ktoré je očividne uviaznuté v odpadovom koši a vykúka mu z neho iba hlava.

Užívateľ TikToku, ktorý vystupuje pod prezývkou thegoogleearthguy, zverejnil znepokojivé video. Na Google Maps sa mu podarilo nájsť niečo, čo vyzerá ako dieťa uviaznuté v koši. Na záberoch zo švajčiarskeho Parc de Valency v Lausanne vidno detskú hlavu vykúkajúcu zo zeleného koša. "Mám toľko otázok o tom, ako sa tam dostalo," okomentoval mladík zábery.

Mnohí užívatelia sociálnej siete vyjadrili rovnaké obavy ako on. Iní zas žartovali o tom, ako asi mohlo dieťa skončiť v koši. "Hralo sa na schovávačku," napísala jedna osoba. "Keď ste neumyli riad a ide po vás vaša mama," zavtipkovala ďalšia.

Na Google Maps toho ľudia pravidelne odhaľujú oveľa viac. Začiatkom tohto mesiaca sa napríklad ozvala žena menom Amanda Byrneová, ktorá kvôli zverejnenému záberu zostala s hlavou v smútku. Jej brat ju upozornil na to fotku, na ktorej je oblečená v teplákovej súprave a mikine s kapucňou. "Keď som to uvidela prvýkrát, neuvedomila som si, že pochádzajú z Google máp. Myslela som si, že pred mojím domom mám stalkera, ktorý ma fotí," povedala Byrnesová. "Google mapy ma pošpinili. Vyzerá to, akoby som sa práve vrátila z halloweenskeho koledovania," dodala nahnevane.