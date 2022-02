Užívatelia Google Maps narazili na hrozivý objav v Rusku: Najdesivejšie miesto na svete!

Používatelia aplikácie Google Maps narazili na "najdepresívnejšie miesto všetkých čias". Ide o bývalý pracovný tábor v ruskom Krasnojarsku. Snímky so súradnicami 69°24'19°N 87°38'57°E zachytávajú polorozpadnuté budovy v hromadách šedej sutiny. Je to skutočne pracovný tábor Norillag. Dokonca vidieť banské zariadenie," uviedol jeden z užívateľov. Ďalšia osoba, ktorá očividne pozná históriu danej lokality, komentovala fotografiu neďalekej ulice východne od Gulagu so slovami, že "ide o jedno z najdepresívnejších miest, aké kedy videla".

Tábor Norillag nachádzajúci sa v blízkosti sibírskeho mesta Noriľsk bol jedným z mnohých ruských gulagov. Väzni boli najskôr prinútení postaviť celý komplex a potom kopať meď a nikel. Neskôr vykonávali aj ďalšie práce, aby podporili ekonomiku. Chytali ryby či rekonštruovali Stalinov dom. Tábor fungoval od 25. júna 1935 do 22. augusta 1956 a podľa odhadov v ňom počas jeho histórie pracovalo viac ako 400 000 väzňov, z toho 300 000 politických. Po jeho vzniku v ňom bolo len 1200 väzňov, no na začiatku 50. rokov sa vďaka Stalinovej snahe zlikvidovať politických odporcov ich počty zvyšovali. Tábory nútených prác boli zriadené na príkaz Vladimíra Iľjiča Lenina, svoj vrchol zaznamenali po prevzatí moci Josifom Stalinom, píše The Sun.

Predpokladá sa, že systém Gulag (Glavnoje Upravlenije Lagerej) združoval viac ako 30 000 táborov. Za bránami týchto zariadení zahynuli v neľudských podmienkach tisícky osôb. Po Stalinovej smrti v roku 1953 sa uskutočnila vzbura väzňov, ktorá trvala 69 dní a vyžiadala si tisíc obetí.