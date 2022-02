Dievčina (22) chcela prekvapiť svojho priateľa v práci: Keď tam dorazila, šlo ju roztrhnúť od hnevu

Vtedy 22-ročná Natalie Kendallová z Gloucesteru chodila s Jasonom tri mesiace. "Pracoval za barom v bowlingovej hale, tam sme sa stretli, keďže som tam chodievala s priateľmi každých pár mesiacov," opisuje Natalie zoznámenie so svojím teraz už bývalým priateľom. "Naozaj sa mi páčil, ešte to nebolo niečo špeciálne, ale cítila som, že sa to tam blíži. Myslela som si, že sme na dobrej ceste. Vychádzali sme spolu veľmi dobre a pomerne rýchlo sme sa zblížili. Potom ale začal byť ku mne chladný a prestal mi tak často písať, čo som považovala za čudné."

Nedávno jej napísal, že sa s ňou nemôže stretnúť, pretože musí pracovať. Dievčina preto zavolala svojim kamarátkam a pozvala ich do baru, kde Jason pracoval. Chcela ho prekvapiť a potešiť. "Keď som vošla do haly, videla som, že nepracuje. Bol s niekoľkými priateľmi a jedným dievčaťom, ktoré tam očividne tiež pracovalo," spomína si Kendallová. Neskôr uvidela, ako jej priateľ bozkáva so svojou kolegyňou. "Mala som pocit, že všetko, čo mi povedal, bola lož. Bolo to trápne a naozaj ma ranilo, že ma poznali všetci ľudia, s ktorými bol. Všetci spolu pracovali v bowlingovej hale a vedeli, že ma vidí, takže to bolo naozaj osobné."

Natalie sa rozhodla, že Jason za svoj nepekný čin zaplatí. Išla do baru a objednala si veľký pohár vína, ktorý vypila na ex. "Potom som prešla k jukeboxu a vyhľadala som si pieseň Gives You Hell od All-American Rejects. Zosilnila som hudbu, ako to len šlo a postavila som sa do boxu oproti, kde sedeli. Spievala som ju na plné hrdlo a ukazovala som na neho," približuje mladá žena.

Pridali sa k nej aj kamarátky a dokonca niekoľko ďalších zákazníkov. Jason vyzeral úplne zdesený. Odišiel od dievčat, ony ho ale nasledovali a ďalej spievali. Nakoniec zašiel do priestoru pre zamestnancov. V spievaní pokračovali až dovtedy, kým neprišla ochranka. Vonku pred barom zbadala Natalie Jasonovo auto. Pozbierala zo zeme všetko, čo našla - lístie, trávu a blato a rozmazala mu to po prednom skle. Nič nepoškodila, ale pokryla jeho auto bahnom a toaletným papierom. Odvtedy o Jasonovi nepočula. Napriek tejto nepríjemnosti je dnes Kendallová šťastná a teší sa zo svojho trojročného vzťahu. Ani s odstupom času neľutuje, že sa svojmu bývalému pomstila. "Nebolo to nič strašné, nikto sa nezranil, bola to len zábava, trocha pomsty a nakoniec trocha verejného poníženia," dodala.