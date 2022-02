VIDEO Žena sledovala, čo robí jej manžel na pohovke: Priblížila si jeho mobil a... skoro ju porazilo!

Zdalo sa, že Američanka sa celkom zabávala na tom, čo spozorovala. Vytiahla teda mobil a začala svoju milovanú polovičku nakrúcať. Keďže bola na hornom poschodí a jej manžel sedel dolu v obývačke, musela video trošku priblížiť. Výsledný efekt pre fanúšikov sa jej však podarilo docieliť. "Môj manžel zrejme zabudol, že na druhom poschodí máme balkón," okomentovala svoje zábery, v ktorých jasne vidieť, že pozerá na nahé ženy.

Video si pozrelo od zverejnenia už takmer päť miliónov ľudí. Dokonca sa stalo tak obľúbené, že ho zdieľala aj stanica Fox 5 vo svojom programe TikTok Trends. Autorke videa neušiel ani tento fakt a zverejnila ho na svojom profile s komentárom "môj manžel má najznámejšiu plešinu v histórii ľudstva".

Pod videom sa objavili pozitívne aj negatívne komentáre. Niektorí považujú správanie ženy voči manželovi za neúctivé, iní sa na tom zabávajú. "Neprekážalo by mi, keby sa môj muž pozeral na ženy, ktoré by nikdy nemal šancu zbaliť. Do pekla, veď ledva zbalil mňa," poznamenala vtipne jedna užívateľka.