Výživová poradkyňa odhalila NÁPOJ, ktorý pomáha pri chudnutí: Má jedinú zložku, vyskúšate ho?

Kombinácia vyváženej stravy a cvičenia je najlepší spôsob, ako schudnúť a dosiahnuť vytúženú hmotnosť. Jeden nápoj vám to môže pomôcť celý proces urýchliť. Podľa výživovej poradkyne Ievy Kubiliuteovej existuje nápoj plný živín a vitamínov, ktorý si viete pripraviť v pohodlí domova. Navyše pomáha pri lepšom trávení a urýchľuje spaľovanie tukov.

Viscerálny tuk

Stredná časť nášho tela obsahuje tzv. viscerálny tuk, ktorý nie je viditeľný, ani sa ho nemožno dotknúť. Nachádza sa v okolí vnútorných orgánov. Jeho veľké množstvo stojí za vznikom rôznych chronických ochorení, vrátane ochorenia myokardu či poruchy metabolizmu. Podľa odborníčky na výživu sa s ním ale veľmi dobre vysporiada zelený nápoj z ovocia a zeleniny. V tomto smere údajne najviac pomáha šťava z koriandra, a to najmä ľuďom, ktorí majú v tele príliš veľké množstvo viscerálneho tuku. Koriander má široké spektrum liečivých účinkov. Dokáže bojovať aj proti cukrovke, rakovine a má silné antioxidačné účinky. "Výťažok z koriandra je na chudnutie veľmi populárny. Funguje tak, že obnovuje váš metabolizmus, tým pádom aj spálite viac prebytočných kalórií. Chuťovo to nemusí byť žiadna sláva, no dá sa to zjemniť citrónovou šťavou, ktorá navyše urýchľuje účinky chudnutia," vyjadrila sa Kubiliuteová.

Štúdia publikovaná vo vedeckom časopise Journal of Agriculture & Biology skúmala účinky koriandru na ukladanie tuku v tele potkanov. Hlodavce boli kŕmené buď štandardnou potravou pre potkany alebo potravou s obsahom rozdrvených semien koriandra. Po niekoľkých týždňoch bol rozdiel v hodnotách viscerálneho tuku markantný.

Zistilo sa, že strava obsahujúca výťažky z koriandra zvyšuje množstvo nenasýtených mastných kyselín v tele. Okrem toho zvýšil hladinu omega 3 a omega 6 mastných kyselín vo viscerálnom tkanive. Štúdia odhalila, že listy koriandra prispievajú k obnove metabolizmu zvýšením vylučovania inzulínu, ktorý pomáha regulovať hladinu cukru v krvi. Tak čo, vyskúšate tento nápoj?