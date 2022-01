Ak jete tieto POTRAVINY vo vyššom veku, môže vám to predĺžiť život o veľa rokov

V štúdii zverejnenej koncom novembra v časopise BCM Medicine vedci z Barcelonskej univerzity pozorovali 642 ľudí starších ako 65 rokov z projektu InCHIANTI, ktorý bol realizovaný v talianskom regióne Toskánsko. Počas dvoch desaťročí výskumníci zbierali vzorky krvi a moču od účastníkov a monitoroval ich stravovacie návyky prostredníctvom potravinových dotazníkov. Konkrétne sa zamerali na špecifické biomarkery v strave, vrátane celkových polyfenolov a metabolitov resveratrolu, čo je vedľajší produkt príjmu hrozna, a plazmatické karotenoidy, selén, vitamín B12, mastné kyseliny a hladinu mononenasýtených a nasýtených mastných kyselín.

"Vyvíjame index stravovacích biomarkerov na základe skupín potravín, ktoré sú súčasťou stredomorskej stravy a hodnotíme ich súvislosť s úmrtnosťou," uviedla Cristina Andrés-Lacuevaová, jedna z autoriek štúdie a vedúca CIBER on Fragility and Healthy Ageing (CIBERFES). Strava, ktorá pozostáva hlavne z mastných rýb, celozrnných potravín, ovocia, zeleniny a zdravých tukov, ako je olivový olej, sa už dlho spája s množstvom zdravotných výhod.

Počas dvadsaťročného monitorovacieho obdobia zomrelo 425 účastníkov vrátane 139 osôb na ochorenia srdca a 89 na príčiny súvisiace s rakovinou. Analýza údajov zistila, že účastníci, ktorí viac konzumovali stredomorskú stravu, mali väčšiu pravdepodobnosť dlhšieho života. Podľa odborníkov existuje čoraz viac dôkazov o tom, že štýl stravovania môže pomôcť predĺžiť život. Sue Ryskampová z Kardiovaskulárneho centra v Univerzitnej nemocnici v Michigane, ktorá nebola zapojená do štúdie Barcelonskej univerzity, ​​povedala, že stredomorský spôsob stravovania nie je diéta, ale skôr štýl stravovania, ktorý by mohol byť relatívne flexibilný. "Je to založené na tradičných stravovacích návykoch krajín susediacich so Stredozemným morom, kde výskumy ukázali, že tieto populácie majú tendenciu žiť dlhšie a zdravšie. Je to vidieť najmä v porovnaní so štandardnou americkou stravou, ktorá pozostáva z vysokého príjmu červeného mäsa, obilnín, mliečnych výrobkov, spracovaných, balených a vyprážaných potravín," vysvetlila Ryskampová.

Aj ďalšie výskumy poskytli viac dôkazov o potenciálnych zdravotných prínosoch stredomorského štýlu stravovania. Napríklad ten, ktorý vykonala Americká akadémia neurológie a bol zverejnený v časopise Neurology, preukázal, že stredomorská strava môže zlepšiť i kognitívne zdravie. Po porovnaní 343 ľudí s vysokým rizikom vzniku Alzheimerovej choroby so 169 ľuďmi, ktorí na túto chorobu nemali predispozíciu, experti zistili, že strava podobná tej stredomorskej pôsobí ako ochranný faktor proti poklesu pamäte. "Naša štúdia naznačuje, že konzumácia stravy s vysokým obsahom nenasýtených tukov, rýb, ovocia a zeleniny a nízkym obsahom mliečnych výrobkov a červeného mäsa môže skutočne chrániť váš mozog pred hromadením bielkovín, čo môže viesť k strate pamäti a k demencii," poznamenal autor štúdie, Tommaso Ballarini z Nemeckého centra pre neurodegeneratívne choroby (DZNE).