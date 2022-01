Hrozivé slová šéfa WHO o omikrone: Predpovedá aj to, kedy sa skončí akútna fáza pandémie

ŽENEVA - Je nebezpečné domnievať sa, že nákazlivejší koronavírusový variant omikron bude posledným objaveným variantom a že svet je na konci pandémie. V pondelok to vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého citovali agentúry Reuters a AFP.

"Sú ideálne podmienky na to, aby sa vyvinuli nové varianty," uviedol Ghebreyesus. Zároveň si však myslí, že je možné, že pandémia covidu-19 tento rok prestane predstavovať globálnu núdzovú situáciu v oblasti zdravia. "Môžeme ukončiť (pandémiu) ako globálnu núdzovú situáciu v oblasti zdravia a môžeme to spraviť už tento rok," vyhlásil počas zasadnutia výkonnej rady WHO.

Aby sa tak stalo, musia krajiny podľa šéfa WHO viac zapracovať na tom, aby zabezpečili rovnomerný prístup k vakcínam a k liečbe, sledovali vírus a jeho varianty a naďalej zavádzali opatrenia zamerané na spomalenie šírenia koronavírusu. Svet musí najskôr preklenúť nerovnosť v miere zaočkovanosti medzi krajinami, aby koronavírusovú pandémiu prekonal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/WHO/Christopher Black via AP

Až polovica členských krajín nedosiahla cieľ

Až polovica zo 194 členských krajín WHO nedosiahla cieľ a nezaočkovala proti koronavírusu do konca roka 2021 plánovaných 40 percent svojej populácie. A 85 percent obyvateľov Afriky dokonca ešte stále čaká na to, aby dostalo prvú dávku vakcíny. Podľa Ghebreyesusa sa ľudstvo bude musieť naučiť s ochorením COVID-19 žiť, ale je nebezpečné predpokladať, že omikron bol posledným objaveným variantom a že pandémia sa chýli ku koncu. "Minulý týždeň sme v priemere zaznamenali sto nových prípadov nákazy každé tri sekundy a každých 12 sekúnd prišiel niekto pre COVID-19 o život," uviedol.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

Variant omikron bol prvýkrát detegovaný pred dvoma mesiacmi na juhu Afriky. Zdá sa však, že priebeh nákazy omikronom je miernejší než pri predchádzajúcich variantoch, pričom Tedros potvrdil, že napriek prudkému nárastu prípadov nebol zaznamenaný prudký nárast počtu úmrtí súvisiacich s koronavírusom.