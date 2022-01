Mafián Al Capone sa do dejín zapísal ako brutálny zločinec: Za mreže ho dostal pôvodom Čech, zomrel ako troska

Al Capone, ktorý sa stal vo svojich najlepších rokoch aj celebritou a hral sa na mecenáša, si odsedel sedem a pol roka z 11-ročného trestu. Na slobodu sa dostal v roku 1939 ako troska postihnutá paralýzou v dôsledku syfilisu.

Syn chudobných prisťahovalcov z talianskeho Neapola začal pracovať ako predavač cukroviniek, no v USA sa v 20. rokoch minulého storočia vyšvihol na post kráľa organizovaného zločinu. Triaslo sa pred ním nielen Chicago. Capone sa stal šéfom podsvetia pre svoju povestnú krutosť na ceste za ziskom. Svojimi nemilosrdnými praktikami vzbudzoval veľký strach ako "netvor bez súcitu". K obrovskému bohatstvu mu pomohlo ovládnutie prostitúcie, hazardu, ale najmä prohibícia, ktorá bola v USA zavedená od januára 1919. Caponeho gang sa zameral na pašovanie a nelegálny obchod s alkoholom, ktorý v najlepších rokoch vynášal až sto miliónov dolárov ročne. Povestná bola aj jeho schopnosť podplácania polície, právnikov a politikov. Nielen ulice Chicaga zažívali v tom období veľkú mieru násilia. Najznámejší Caponeho krvavý podpis mala poprava mužov Moranovho gangu z februára 1929, známa ako Masaker na Deň svätého Valentína. Na zemi v garážach zostalo vtedy ležať sedem tiel a viac ako sto nábojníc.

On this exact day, 91 years ago,



Al capone's gang executes 7 men from the N. side Irish gang. They dressed up as cops, lined them up against the wall and shot them with over 70 rounds of ammunition during a staged arrest.



It became known as the saint Valentine's day massacre.