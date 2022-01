VIDEO Antivaxer prišiel s receptom, ako sa chrániť pred COVIDOM: Bude sa vám z neho dvíhať žalúdok

Christopher Key známy svojou antivakcinačnou kampaňou najnovšie odporúča, aby sa ľudia pred covidom-19 chránili pitím vlastného moču. Jeho video, v ktorom označil moč za protijed, zverejnil na Twiteri urológ Tom Osinski z Univerzity v Rochesteri. Key na ňom svojim fanúšikom hovorí, že má protijed. "A je dokonca aj pre tých, ktorí boli očkovaní." Ďalej uviedol, že za tieto výroky ho mnohí roztrhajú na kusy, ale jemu to nevadí, lebo ho trhajú stále. "Dobre viem, že pre mnohých to znie šialene, ale Boh nám dal všetko, čo potrebujeme." Key spomenul tiež "výskum" a informácie o publikáciách o moči, ale bez akýchkoľvek podrobností či odkazov na odbornú literatúru. Zrejme preto, lebo neexistuje veľa vedeckých štúdií, možno dokonca žiadne, ktoré by sa zaoberali touto témou.

Novinár Zachary Petrizzo zverejnil dlhšiu verziu príspevku, v ktorej antivaxer uvádza, že "vakcína je najhoršia biologická zbraň, akú kedy videl". Nie je to prvýkrát, čo sa ostro vyjadril na adresu vakcín. Napríklad v auguste 2021 sa Key vyhrážal očkujúcim zdravotníkom v americkom meste Springfield.

Anti-vaccine terrorist Christopher Key, who travels around with his “Missouri Crew” threatening people who give vaccines with execution under the Nuremberg Codes, invaded a Springfield, MO, Wal Mart with his gang on Monday night. pic.twitter.com/i6QcMFytoU — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 18, 2021

Čo však z neho robí špecialistu na urinoterapiu, okrem toho, že má močový mechúr a údajne pije svoj vlastný moč? Podľa všetkého nie je lekár ani vedec. Predtým, ako by ste sa začali slepo riadiť jeho radami, pozrite sa na vedecké štúdie. Napríklad časopis Journal of Clinical Microbiology uvádza, že ľudský moč nemusí byť sterilný. Jeho vzorky môžu obsahovať až 85 rôznych druhov baktérií. Mikróby však nie sú jediným problémom, moč obsahuje aj odpadové látky. Vaše obličky ho tvoria, aby vyplavili odpad z vášho tela. Vo všeobecnosti nie je dobrý nápad vypiť niečo, čoho sa vaše telo zbavilo. Zjedli by ste napríklad zvyšky jedla, ktoré ste deň predtým vyhodili? Opätovná konzumácia odpadových produktov z moču nemusí byť škodlivá okamžite. Postupom času ale môže viesť k nadmernému zaťaženiu obličiek.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Neexistujú žiadne skutočné vedecké dôkazy o tom, že pitie moču môže ľudí ochrániť pred covidom. Navyše, celá táto kampaň len oslabuje boj proti pandémii a odkláňa pozornosť od dôležitosti dodržiavania preventívnych opatrení, akými sú očkovanie a používanie respirátorov. Počas pandémie sa objavili viaceré falošné informácie o protijedoch a liečebných postupoch, ktoré neboli podporované vedou. Pochybné produkty, ktoré boli propagované, by mohli naplniť celý obchod, ktorý by pred pandémiou navštívil iba málokto. A keď ľudia uvažujú o pití moču a uprednostňujú ho pred očkovaním, ľudstvo má viac než len malý problém.