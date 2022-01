KORONAVÍRUS Imunologička zažíva totálnu hrôzu: Toto jej urobili antivaxeri, lebo propaguje očkovanie

PADOVA - Jednej z popredných imunologičiek v Taliansku bola pridelená policajná ochrana. Štát sa rozhodol pre tento krok ako formu bezpečnosti kvôli tomu, že jej do schránky niekto hodil obálku s nábojom. Išlo tak o zjavné vyhrážky smrťou.

Profesorku Antonellu Violovú zrejme nemajú v láske mnohí antivaxeri, je totiž známa svojimi vyjadreniami na podporu očkovania detí, uvádza portál BBC. Vedúca pediatrického výskumného ústavu v meste Padova informovala na Facebooku, že dostala v obálke guľku a okrem toho ešte list, v ktorom padali vyhrážky na jej rodinu, že ich všetkých postrieľajú Všetko by sa vraj zmenilo, keby verejne vyhlásila, že deti by nemali byť očkované vakcínou proti koronavírusu.

"Títo ľudia sú čistí antivaxeri. Preukazujú len svoju nenávisť, odmietajú logické myslenie, dodržiavanie nariadení a svoje názory prejavujú len násilnou cestou. Najhoršie na tom je, že zbytočne vytvárajú napätie," ozrejmila Violová. Ako pokračovala, vždy bude stáť na strane vedy a prihovárať sa tým, ktorí ju budú chcieť vypočuť.

V Taliansku sa začala kampaň s očkovaním detí od päť do jedenásť rokov už v decembri minulého roka. Vakcinácia však nie je povinná. "Rodičov budem aj naďalej nabádať na to, aby dali svoje deti zaočkovať, pretože je to jediná správna cesta," dodala imunologička.

Zdroj: Getty Images

Povinné očkovanie v Európe

Debata o očkovaní je čoraz vypätejšia, keďže sa sprísňujú opatrenia vo väčšine európskych krajín. Nemecko plánuje povinné očkovanie pre dospelých. Taliansko bude vyžadovať od osôb starších ako 50 rokov, aby boli zaočkované aspoň prvou dávkou do júna tohto roku. Gréci začínajú s povinným očkovaním nad 60 rokov a Česká republika sa na to pripravuje od marca. Rakúsko je jediným štátom v Európe, ktorá bude vyžadovať očkovanie proti COVID-19 aj pre deti.

Zdroj: TASR/AP

Po troch dlhých nociach rokovaní vyhlásil francúzsky parlament, že krajina bude po novom požadovať očkovací preukaz v takmer celej oblasti verejného života. Prezident Emmanuel Macron rozhneval opozíciu tvrdením, že "neočkovaným obmedzí spoločenský život naviac, ako to len bude možné".