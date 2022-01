VIDEO Domová kamera zachytila záhadný prízrak, keď otec vynášal smeti: Ľudia majú jasno, čo to je

Tridsaťjedenočný Phil Johnson sa podelil so zábermi z bezpečnostnej kamery umiestnenej na zvončeku. Bol zmätený z toho, čo sa na nich na pár sekúnd objavilo, keď bol vyniesť odpadky. "Nemám potuchy, čo to je. Sledoval som to znova a znova, stále nechápem, čo sa stalo. Vôbec ma nezaujímajú duchovia ani nadprirodzené veci. A nechcem, aby sem chodili nejakí krotitelia duchov, aby to vyšetrovali," uviedol.

Na videu vidno, ak sa za ním plíži nejaký rozmazaný tieň. Užívatelia si ale nemyslia, že má paranormálny pôvod. "Bol to dych, ktorý mu vychádzal z úst, pretože bolo chladno. Ľudia si myslia, že všetko je duch alebo niečo strašidelné," napísala jedna osoba. Ďalší zas tvrdí, že išlo o výfuk vozidla v studenom vzduchu, ktorý bol ale schválne zakamuflovaný.

"Sused odvedľa fajčí cigaretu. Duchovia zo zdravotných dôvodov nefajčia," skonštatoval vtipne ďalší komentujúci. Zatiaľ čo mnohí si myslia, že na záberoch je obyčajný cigaretový dym, poryv vetra a prachu alebo chyba v nahrávke, iní, podobne ako Johnson, veria, že kamera skutočne zaznamenala ducha.