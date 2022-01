VIDEO Kamera pri vchode upozornila majiteľku domu na pohyb: Keď zbadala, kto je pred dverami, utrpela šok

SANFORD - Prirodzený ekosystém zvierat sa každým rokom zmenšuje a môžu za to, ako vo väčšine prípadov, ľudia. Istí obyvatelia Floridy zažili nedávno šok, keď sa im do domu pokúšali dostať nie zlodeji ani opití susedia, ale... medvede.

Na americkej Floride sa odohrala kuriozita, ktorú sa podarilo zachytiť na bezpečnostnej kamere. Medvedica s mláďatami si zrejme pomýlila vchodové dvere domu s brlohom, pretože sa snažila dostať do jedného z domov, uvádza portál televíznej stanice FOX 35 Orlando.

Marlene Starková bola v tom čase doma, keď ju kamera pri vchode upozornila na pohyb. Spolu s manželom bývajú v Lake Forrest na predmestí Sanfordu. Divá zver tu nie je ničím výnimočným; Marlene sa už stretla zoči voči jeleňovi či orlovi skalnému. "Spočiatku som ani netušila, že by to mohli byť medvede. Bežala som k predným dverám a nemohla som uveriť tomu, čo vidím," vyjadrila sa.

Šokujúce bolo hlavne to, ako sa jeden z medveďov pokúšal otvoriť vchodové dvere. "Nedokážem si ani lem predstaviť, čo by nasledovalo, keby tie dvere neboli zamknuté na kľúč. Je neuveriteľné, že kľučka nie je pre toto divé zviera žiadnou záhadou," dodala. Starková netušila, prečo si medvedica so svojimi malými vybrala práve jej dom. Keďže však varila večeru, medvede šli zrejme za vôňou.