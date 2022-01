Vedci odhalili, koľkokrát môžete nosiť respirátor, aby bol ešte stále účinný: To by ste nečakali!

BOSTON - V časopise American Journal of Infection Control boli zverejnené výsledky štúdie, ktorá sa zaoberala testovaním respirátorov N9. Práve tie patria k najčastejšie odporúčaným ochranným prostriedkom proti nákaze koronavírusom. Podľa najnovších zistení ide o správne odporúčanie, pretože účinnosť respirátorov s týmto označením neklesla počas experimentu ani po niekoľkonásobnej dekontaminácii.

So zvýšeným šírením variantu omicron prichádzajú čoraz častejšie upozornenia poukazujúce na dodržiavanie epidemických opatrení, najmä používanie respirátorov. Podľa novej štúdie môže byť respirátor N95 opakovane bezpečne dekontaminovaný bez toho, aby sa znížila jeho účinnosť. Vedci z lekárskeho centra Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostone počas svojho experimentu dekontaminovali tieto ochranné prostriedky sterilizovaním parami peroxidu vodíka (VHP), aby zlikvidovali všetky častice vírusu SARS-CoV-2, ktoré by sa na nich mohli potenciálne nachádzať. Aj po 25 kolách dekontaminácie VHP boli stále rovnako kvalitné v priľnutí na tvár aj pri filtrovaní častíc.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Gettyimages.com

Aby boli tieto ochranné prostriedky zaradené do kategórie N95, musia spĺňať klasifikáciu filtrácie vzduchu a filtrovať najmenej 95 percent vzduchových častíc. Americkí experti od júna do augusta 2020 pozorovali sedem dobrovoľníkov, ktorí používali respirátory 3M 1860/1860S N95. Po dekontaminácii parami peroxidu vodíka ich vedci opäť odovzdali dobrovoľníkom. Toto všetko zopakovali 25-krát vrátane kontroly používateľskej pečate po každom cykle. Po niekoľkých kolách urobili aj kvantitatívny test na monitorovanie množstva vzduchu, aby zistili, v akom množstve uniká po nasadení respirátora. Každých päť cyklov sa vykonalo aj testovanie účinnosti filtrácie a kvalitatívny test kontroly priľnavosti, či respirátor vykazoval dostatočnú účinnosť a dobrovoľník necítil pri jeho nosení pachy. Po 25 dekontaminačných kolách výskumníci neodhalili žiadne rozdiely medzi prvým a posledným cyklom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Verejnosť nemá prístup k špecializovanej sterilizačnej komore na vykonávanie VHP. Existuje však spôsob, ako si dá N95 sterilizovať doma. V nedávnej štúdii publikovanej v PLOS One sa uvádza, že je možné dekontaminovať ich horúcim vzduchom v rúre. Pri teplote sto stupňov Celzia stačilo tridsať minút na to, aby boli zlikvidované častice vírusu SARS-CoV-2 bez poškodenia respirátora. Vedci však tento experiment realizovali iba raz, takže tepelná dekontaminácia nemusí byť taká účinná a dlhodobá ako pri VHP.

"Zistenia z našej štúdie rozširujú predchádzajúce výsledky a ukazujú, že VHP je relatívne bezpečná metóda na dekontamináciu respirátorov N95 a mohla by pomôcť pri riešení ich nedostatku počas budúcich epidémií," uviedla autorka článku Christina Yenová. Podľa nej je dôležité, aby sme teraz našli spôsob, ako škálovať a preniesť možnosť takejto dezinfekcie do menších nemocníc a zdravotníckych zariadení s obmedzenými prostriedkami, ktoré by mohli rovnako alebo možno aj viac profitovať z tohto typu dekontaminácie osobných ochranných prostriedkov v budúcich katastrofických scenároch.