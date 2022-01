Brit uviazol v Poľsku: Imigračný úrad robí jeho rodine zo života peklo, hoci splnili všetky podmienky!

Spencer Howell nechce nič viac, len priviesť svoju rodinu domov do anglického grófstva Lincolnshire. Jeho manželka Jauhenija však nie je občiankou Veľkej Británie. Žiadosti na imigračnom úrade jej stále zamietajú a Spencer hovorí, že ho už úplne zničili. Manželia sa stretli prvýkrát v Bielorusku v roku 2015. Mladá žena je inžinierka a z prvého manželstva má ešte deväťročnú dcéru Darju. Všetci traja odcestovali do Británie. Polroka bolo všetko v poriadku, no keď neskôr Jauhenija požiadala o nové vízum, imigrační úradníci jej ho odmietli dať a musela odísť z krajiny. Jej manžel chodieval za nimi do Bieloruska, až sa napokon v marci 2017 zosobášili.

Nasledoval ďalší pokus na imigračnom úrade. Napriek tomu, že Jauhenija úspešne absolvovala dva testy z angličtiny, ktoré boli podmienkou udelenia víz, úradníci jej žiadosť opäť zamietli. Howell to už nemohol vydržať a presťahoval sa za svojou rodinou do Bieloruska. V septembri 2018 sa im narodil syn David. V Bielorusku však dopadli voľby víťazstvom Alexandra Lukašenka a nasledovalo obdobie demonštrácií a nepokojov. Rodina sa teda zo strachu o svoju bezpečnosť presťahovala do Poľska. Žijú tam doteraz, no zúfalo sa chcú vrátiť do Lincolnshire.

Počas pobytu v Poľsku požiadal Spencer už dvakrát o vybavenie víz pre dcéru a manželku, obe žiadosti boli zamietnuté. Z celej situácie je už naozaj veľmi zúfalý, pretože nemohol svoju rodinu ukázať rodičom v Británii. "Minul som už zhruba 30-tisíc libier (36 000 eur) za právne služby a preklady dokumentov. Želám si len, aby sa táto situácia už vyriešila. Cítim sa, akoby som bol odtrhnutý od svojich rodičov, priateľov. Som britský občan. Krajina mala prejaviť záujem o svojho občana, namiesto toho nás ale nechali len tak v Bielorusku," vyjadril sa Angličan.

Trpia aj deti

Jauhenija ľutuje hlavne svoje deti, pretože staršia dcéra Darja už nebola v Británii takmer päť rokov a syn David vôbec. Spencer má navyše sťažený aj výkon práce. Je síce podnikateľom, ale sídlo jeho firmy je vzdialené tisícky kilometrov od Varšavy.