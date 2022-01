Ženu počas lockdownu po vyše 30 rokoch prepustili z práce: Klobúk dole predtým, čo potom spravila

Sarah Gouldingová (54) prišla o prácu v aerolinkách British Airways, keď koronavírus udrel v plnej sile. Bola jednou z 10-tisíc zamestnancov, ktorých museli prepustiť, píšu News 7 Today. Ako letuška pracovala dlhých 32 rokov a za ten čas sa odohrala nejedna situácia, kedy musela pomáhať pri záchrane života a poskytovala prvú pomoc.

Práve táto skúsenosť ju viedla k tomu, aby sa stala zdravotnou sestrou. Ako sa sama vyjadrila, vždy bola rada, keď sa niekoho v núdzi podarilo zachrániť. "V British Airways som bola maximálne spokojná. Mala som to šťastie, že počas pracovnej doby som precestovala v podstate celý svet. Okrem toho sme každý rok v rámci výcviku museli absolvovať školenia prvej pomoci, pretože v tak vysokej nadmorskej výške si sanitku jednoducho nezavoláte," objasnila.

