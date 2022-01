Kráska (29) sa nakazila KORONAVÍRUSOM: Trpela poriadne nezvyčajným a vtipným príznakom

Bývalej Miss Universe Australia Olivii Molly Rogersovej (29) diagnostikovali COVID-19 po tom, čo strávila Vianoce so svojou rodinou v Južnej Austrálii. Po pozitívnom antigénovom teste a po prejavení typických symptómov začala pociťovať aj nezvyčajný vedľajší účinok. "Mám ten najzvláštnejší (ale trochu vtipný) symptóm. Nemôžem prestať grgať. Vygooglila som si to a očividne je to jeden z gastrointestinálnych príznakov covidu, aj keď to nie je také bežné. Mal to niekto iný?" napísala na svojom Instagrame. Okrem grgania ju vraj veľmi svrbeli oči.

Fitness influencerka a spoluzakladateľka Keep It Cleaner Lauren Henshawová tiež prezradila, akými potiažmi trpela, keď mala covid. Boleli ju nohy, podobne, ako to bolo, keď jej rástli končatiny v puberte. "Nemala som žiadne príznaky týkajúce sa hlavy (bolesť hlavy alebo závraty), takže som väčšinu dní strávila čítaním a písaním denníkov vonku a našla som si čas na spomalenie a oddych," uvádza vo svojom príspevku na Instagrame.

Aj keď odborníci veria, že nový variant omikron, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v novembri v Južnej Afrike, je miernejší ako napríklad delta, stále má zoznam symptómov podobných chrípke. Bežné skoré príznaky zahŕňajú škrabanie v hrdle, bolesť v spodnej časti chrbta, výtok z nosa/upchatý nos, bolesť hlavy, únavu, kýchanie, nočné potenie či bolesti tela. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sú najbežnejšími príznakmi omikronu kašeľ, únava a zápcha. Aj keď je grganie menej časté, môže byť tiež príznakom infekcie koronavírusom, ako aj iné gastrointestinálne problémy, napríklad reflux kyseliny či poruchy trávenia.