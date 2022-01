KORONAVÍRUS Monika (37) skončila v kóme a na umelej pľúcnej ventilácii! Neuveríte, aký liek ju prebral k životu!

GAINSBOROUGH LINCS - Obdobie pandémie koronavírusu prináša so sebou veľa smutných príbehov. Niektoré sa skončia najhoršie ako môžu, pri iných je ešte nádej. Podobne to bolo aj s matkou, ktorá sa ocitla v kóme. Prebral ju však liek, ktorý sa používa pri úplne iných zdravotných potiažach.

Britka Monica Almeidová (37) bola v kóme 28 dní. Koronavírus jej prenikol hlboko do pľúc, a tak musela byť napojená na umelú ventiláciu. Všetky pokusy o jej vyliečenie boli márne. Lekárom potom napadla ešte jedna možnosť liečby v podobe Viagry. Modré pilulky pre pánov sa nevolajú len tak pre nič, za nič "životabudičom". Obsahujú látky, ktoré zvyšujú tep a presne to potrebovala aj Monika. Liek očividne zabral, pretože o pár dní mohli prísun kyslíka z pristroja znížiť na polovicu. Liečba prebiehala tak dobre, že na Vianoce už pacientka mohla byť so svojou rodinou. Z celého srdca poďakovala doktorom za pohotovú reakciu a ďalší pokus o jej liečbu. Ten posledný jej totiž zachránil život.

Najprv ju poslali domov

Almeidová sa ako zdravotná sestra starala o pacientov s covidom. Vlani v októbri jej vyšiel pozitívny test. Najprv stratila čuch a chuť, na štvrtý deň začala vykašliavať krv. Keď jej klesla hladina kyslíka v krvi, musela ísť do nemocnice. Tam len dostala lieky a poslali ju naspäť domov. Doma bola len dve hodiny, keď sa zrazu náhle prebudila, že nemôže dýchať. Privolaná záchranka ju odviezla do nemocnice Lincoln County, kde ju hneď napojili na umelú pľúcnu ventiláciu.

Po tom, ako sa jej stav zhoršoval, ju 16. novembra uviedli do umelého spánku. Nemocnica dokonca kontaktovala jej rodičov v Portugalsku, aby sa pripravili na to najhoršie. Keďže žiadna liečba nezaberala, lekári sa rozhodli vyskúšať netradičný liek, ktorý, našťastie, zabral. Monika sa z kómy prebrala 14. decembra a o niekoľko dní už oslavovala Štedrý deň doma v kruhu svojej rodiny.

Viagra bola už v minulosti označovaná ako jeden z možných spôsobov liečby proti COVID-19, pretože rozširuje cievy a uvoľňuje dýchacie cesty. Vedci teraz skúmajú, či sa dá použiť podobne ako oxid dusnatý, ktorým sa zvyšuje hladina kyslíka v krvi. "Určite ma zachránila Viagra. Do dvoch dní mi otvorila dýchacie cesty a pľúca začali reagovať. V podstate rozširuje cievy. Mám astmu, takže moje pľúca by to samé nezvládli," hovorí Almeidová. Momentálne sa ešte zotavuje doma s manželom Arturom a ich dvomi synmi. Ľudí neustále presviedča, aby sa dali zaočkovať. Keby sa totiž infikovala koronavírusom ešte predtým, než sa zaočkovala, podľa lekárov by nemala žiadnu šancu.

"Sú takí, ktorí dookola omieľajú, že vakcína proti koronavírusu zabíja ľudí. Nepopieram, že niekto môže na ňu reagovať veľmi zle, ale keď sa pozrieme na to množstvo mŕtvych, ktorí sa nedali zaočkovať, je to len dôkaz toho, že vakcína skutočne zaberá," vyjadrila sa. "Nečakala som, že niekedy môžem až takto ochorieť. Nikdy som si nepripúšťala, že by sa mi niečo také mohlo stať. Prajem si, aby ľudia brali očkovanie proti COVID-19 naozaj vážne," dodala Monika na záver.