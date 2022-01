Dráma na Turci! Na partiu poľovníkov zaútočil medveď: Jeden z mužov skončil v nemocnici, museli ho operovať

MARTIN - Silvestrovská dráma v lese. Partia poľovníkov sa na Turci počas silvestrovského dňa vybrala do lesa. Ich cieľom bola okrem kontroly aj diviačia zver. Keď na ňu však narazili v jednom z kríkov a pustili sa do jej odstrelu, prišiel poriadny šok.

Ako informoval portál tvnoviny.sk, skupina poľovníkov sa na Silvestra vybrala do lesa skontrolovať zvieratá. V pláne mali obhliadnuť revír, prikŕmiť zvieratá a doložiť soľníky. Na spiatočnej ceste si chceli v rámci tlmenia afrického moru ošípaných posvietiť na diviaky a preriediť ich. Na diviaky aj narazili potom, ako jeden z mužov našiel čerstvé diviačie stopy a zavolal kolegov. Poľovníci do kríkov vypustili psy a došlo aj k odstrelu. Do tohto okamihu išlo všetko podľa plánu.

To, čo však nasledovalo, zrejme nečakal nikto z partie. Tri diviaky sa im podarilo streliť, psy však stále brechali a vtedy nastala dráma. Namiesto diviaka totiž z krovia vybehol medveď. Zviera najskôr utekalo, no potom sa zvrtlo, a namierilo si to priamo na jedného z mužov - Juraja.

Ako opísal jeden z jeho kolegov, ktorý bol tiež v tom čase na mieste, zviera zaútočilo rýchlo. "Už som videl len klbko a potom, našťastie, ako padli dolu strmím svahom, tak medveďa odhodilo, ja som vystrelil do vzduchu a zrejme psy ho potlačil," povedal.

Napadnutý muž ostal ležať na zemi. Po útoku skončil v nemocnici. „Pacient leží na traumatologickom oddelení. Je po operácii, mimo ohrozenia života. Mal viacero povrchových rán a viacnásobnú zlomeninu ruky. Preventívne mu bola podaná vakcína proti besnote,“ uviedla pre portál hovorkyňa UNM Martin Zuzana Marčeková.

Samotného medveďa mohlo počas zimy z brloha vyhnať oteplenie a s ním spojený odmäk.