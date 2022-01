VIDEO Mladá mamička okrem dieťaťa dojčí aj svojho manžela: Keď zistíte dôvod, pochopíte

Čerstvá mamička Jennifer zverejnila na TikToku video, v ktorom vysvetlila, prečo poprosila svojho manžela, aby sa prisal na jej prsník a nakŕmil materským mliekom. "V manželstve a pôrode sú veci, na ktoré sa jednoducho nedá pripraviť. A toto je jedna z nich," začína svoje rozprávanie. "Tento víkend ma začal bolieť pravý prsník. Dojčím, tak som usúdila, že je to upchatý mliekovod, čo sa u niektorých žien stáva často." Potom ale dostala horúčku a ukázalo sa, že ide o mastitídu. Dostala antibiotiká.

Tie ale nezaberali, tak sa Jennifer obrátila na iné prostriedky vrátane kúpeľov s epsomskou soľou a horúcich uterákov. Žiaľ, žiadny z týchto pokusov nepriniesol zmenu, takže prišla do úvahy posledná možnosť. "Našla som článok, v ktorom sa píše, že partner by mal vysať upchaté mlieko. Uvedomte si, že by som nikdy ani za milión rokov neuvažovala o tom, že nechám svojho manžela, aby sa u mňa dojčil. Ani on to nikdy nechcel. Ale viem, že to môže pomôcť," uviedla mladá žena. "Spomenula som to svojmu manželovi. Povedala som: ‚Chceš mi pomôcť?‘ a on: ‚Urobil by som to pre teba, ale mohol by som sa zadrhávať, možno by som zvracal, ale urobím to pre teba.‘ Tak sme to urobili. Zobrali sme misku a išli sme nabok, aby mohol mlieko vypľuť," pokračuje.

Tento trik už, našťastie, zafungoval, aj keď Jennifer žartovala, že v dôsledku toho má pocit, že má post-traumatickú stresovú poruchu. Podľa manžela bolo jej materské mlieko naozaj sladké. "Mám pocit, že nás spojilo už naozaj na celý život," dodala Američanka.