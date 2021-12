VIDEO Dráma pri preberaní balíka: Kuriérka chránila tínedžerku vlastným telom, keď zaútočil...

Zdroj: Youtube/Michael Ray

LAS VEGAS - Kuriéri to majú niekedy veľmi ťažké. Možno si poviete, že len celý deň roznášajú balíky, no niekedy sa dostanú do takých situácií, nad ktorými len krútite hlavou. Vždy je to však lepší prípad, ako niekomu zachraňovať život. Práve to, sa bohužiaľ, ale nedávno odohralo.