Podľa čínskeho zverokruhu nás čaká rok TIGRA: Na toto sa treba pripraviť!

SYDNEY - Čínska kultúra sa dá rozoznať na prvý pohľad. To isté platí aj o jej náboženstve. Z hľadiska znamení na oblohe je prepojená so zvieratami a každý rok patrí jednému z nich. Rok 2022, ktorý privítame už o niekoľko hodín, patrí podľa čínskej mytológie tigrovi. Čo nás teda čaká?

Legenda hovorí, že Buddha požiadal dvanásť zvierat, aby sa s ním stretli na Nový rok. Boli nimi potkan, býk, tiger, králik, drak, had, kôň, ovca, opica, kohút, pes a mačka. Každému zvieraťu priradil roky narodenia. Znamenia zverokruhu zvierat sa preto opakujú každých dvanásť rokov. V priebehu šesťdesiatich rokov každé jedno prejde piatimi prírodnými prvkami, ktorými sú voda, kov, drevo, oheň a zem. Pokiaľ ste sa narodili v jednom z rokov 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 a 2010, tak ste tiger. Rovnako to bude platiť aj pre všetky deti, ktoré sa narodia počas roka 2022. Podľa čínskej mytológie tigre dominujú nielen roku svojho narodenia, ale sú schopné ovplyvniť aj osudy ľudí okolo seba.

Zdroj: Getty Images

Rok 2022 bude silný pre matky "tigre", aj keď to nemusí nevyhnutne znamenať, že tieto ženy budú mať počas roka šťastie. Mamičky, ktoré čaká v roku 2022 pôrod, budú vítať na svet malých "vodných tigrov". S vodným živlom v ich znamení sa predpokladá, že hlavnými vlastnosťami tigrov v roku 2022 bude pokoj a opatrnosť, no na druhej strane z nich vyrastú ambiciózni ľudia. Znamenie tigra sa vo všeobecnosti považuje za symbol vodcovstva. Teda aj ľudia tigre sú prirodzenými vodcami, majú charizmu a snažia sa dosiahnuť veľké veci. Nechýba im ani poriadna dávka sebavedomia. Pre túto vlastnosť by však mali mať okolo seba tých správnych ľudí, ktorí ustriehnu, kedy je toho už veľa a vrátia tigra späť na zem.

Ostatné znamenia v roku 2022

Tí, ktorí nespadajú pod znamenie tigra, môžu tento rok očakávať, že ich takýto človek ovplyvní buď pozitívne alebo negatívne. Tiger je energický, desivý, odvážny. Rýchlo sa hrnie za niečím, čo sa aj pokúsi dobyť. Je symbolom moci. Rok 2022 sa do istej miery môže javiť ako rok tigra. Situácia s koronavírusom sa zrejme zmení, no ľudstvo musí byť naďalej ostražité.

Mnoho astrológov tiež tvrdí, že rok tigra môže byť pre niektorých obdobím veľkých zmien v živote. Ak túžite po realizácii svojich bláznivých snov, či už sa týkajú kariéry alebo osobného života, treba to skúsiť. Po pár posledných rokoch, ktoré však ľudstvo v súvislosti s pandémiou prežilo, by bol možno lepší ten pokojnejší a bez väčšej drámy.