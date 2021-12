FOTO V Číne objavili unikátne dinosaurie vajce: Jeho obsah vedcom vyrazil dych

Sedemdesiat miliónov rokov stará fosília uchováva embryonálnu kostru oviraptoridného dinosaura, ktorý dostal prezývku Baby Yingliang podľa názvu čínskeho múzea, v ktorom sa fosília nachádza. Kosti mláďat dinosaurov sú malé a krehké a len veľmi zriedkavo sa zachovali ako fosílie, takže ide o veľmi unikátny nález, skonštatovala docentka na katedre geovied na University of Calgary Darla Zelenitskyová. "Je to úžasný exemplár. Pracujem na dinosaurích vajciach už 25 rokov a nič podobné som ešte nevidela."

Až doteraz sa o tom, čo sa dialo vo vnútri dinosaurieho vajíčka pred vyliahnutím, vedelo len málo, pretože existuje málo embryonálnych kostier, najmä tých, ktoré sú kompletné a zachované v životnej polohe. Vajíčko je dlhé asi 17 centimetrov. Odhaduje sa, že dinosaurus má dĺžku 27 centimetrov od hlavy po chvost. Ak by žil v dospelosti, bol by dlhý asi dva až tri metre. Čínski, britskí a kanadskí vedci študovali polohy Baby Yingliang a iných predtým objavených embryí oviraptoridov. Dospeli k záveru, že dinosaury sa pred vyliahnutím pohybovali a menili pózy podobne ako mláďatá vtákov. "Väčšina známych embryí dinosaurov, ktoré nie sú vtáčie, je neúplná s rozčlenenými kostrami (kosťami oddelenými v kĺboch)," uviedla v správe zverejnenej v časopise Science Waisum Maová, hlavná autorka štúdie a výskumníčka z University of Birmingham.

Všetky vtáky sa priamo vyvinuli zo skupiny dvojnohých dinosaurov známych ako teropódy, medzi ktorých členov patrí vysoký Tyrannosaurus rex a menšie velociraptory. Fosília bola nájdená v čínskej provincii Ťiang-si a v roku 2000 ju získal riaditeľ čínskej kamenárskej spoločnosti Liang Liu. Fosília skončila v sklade, do značnej miery zabudnutá na nasledujúcich desať rokov, kedy zamestnanci múzea triedili škatule a objavili fosíliu počas výstavby Yingliang Stone Nature History Museum.