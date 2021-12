Vládna agentúra zverejnila tajný spis o atentáte na Kennedyho: Päť šokujúcich odhalení

Vládna agentúra National Archives and Records Administration zverejnila nedávno takmer 1500-stranový tajný spis plný dokumentov o atentáte na Kennedyho. Okrem iného sa v ňom spomína päť odhalení, ktoré sa týkajú udalosti z 22. novembra 1963.

Záhadné hovory od vodiča sovietskeho veľvyslanectva

Viaceré správy spomínali anonymné hovory na stanicu CIA v austrálskej Canberre 24. novembra 1963 a 15. októbra 1962. Volajúci tvrdil, že je vodičom sovietskeho veľvyslanectva. Počas telefonátu z októbra 1962 povedal, že krajiny železnej opony zaplatili 100 000 dolárov za atentát na JFK. Oba telefonáty boli v novo zverejnených dokumentoch viackrát spomenuté.

Zdroj: TASR/AP/Boris Yaro

Lee Harry Oswald v hľadáčiku USA a jeho pohyby pred atentátom

Lee Harry Oswald bol bývalý príslušník Námornej pechoty Spojených štátov. Ako zarytý komunista deväť dní po prepustení z armády odišiel do Sovietskeho zväzu a následne sa po pár rokoch vrátil späť do USA. Prvýkrát sa objavil v hľadáčiku Spojených štátov počas technickej operácie v Mexico City 9. októbra 1963. Medzi 27. septembrom a 3. októbrom niekoľkokrát navštívil sovietske veľvyslanectvo v Mexico City kvôli vízu na Kubu, kde čakal, kým ho vyzdvihne ZSSR. 3. októbra 1963 sa Oswald vrátil z Mexika do USA cez Texas.

Prvý plán CIA zabiť Fidela Castra pomocou kubánskeho zločineckého podsvetia

Prvý plán zavraždiť Fidela Castra spravodajskou službou CIA bola dvojfázová operácia využívajúca hazardné syndikáty na Kube. Prvá fáza trvala od augusta 1960 do konca apríla 1961 alebo začiatku mája 1961, ale podľa zverejnených dokumentov bola odvolaná po Zátoke svíň. Druhá fáza bola oživením prvej fázy a trvala od apríla 1962 do februára 1963. Lídri operácie sa vyhýbali používaniu výrazu "atentát", ale "cieľom bol jednoznačne atentát na Castra," uvádza sa v správe. Plán sa podľa správy zmenil zo "zabíjania v štýle gangov, pri ktorom by bol Castro zastrelený" na smrtiacu pilulku. Pilulka sa ale nerozpustila a následne sa na základe výsledkov testov zistilo, že nebola vôbec smrteľná.

Zdroj: profimedia.sk

Prehľad o účasti Fidela Castra na atentáte na JFK

V novinovom článku agentúry Associated Press z 9. septembra 1963 bolo uvedené, že Castro povedal: "Vedúci predstavitelia USA by boli v nebezpečenstve, ak by pomohli pri akomkoľvek pokuse zbaviť sa kubánskeho vedenia." Podobné výhražné citáty boli publikované aj v iných amerických novinách. Existovala teória, že tieto slová utkveli Oswaldovi v pamäti predtým, ako zabil prezidenta. USA ale nenašli žiadny dôveryhodný dôkaz, že to tak bolo a podľa nich konal Oswald sám.

Spojené štáty hľadajú ďalšie informácie u 43 ľudí a v troch korporáciách, ktoré môžu súvisieť s atentátom

Výbor Snemovne reprezentantov pre atentáty (HSCA) požiadal o ďalšie informácie o zhruba štyridsiatich ľuďoch, ktorí sú pravdepodobne spojení s atentátom na Kennedyho. Lee Harvey Oswald je na vrchole zoznamu, za ním nasleduje jeho manželka Marina Nikolaevna Prussakova Oswald.