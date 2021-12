OMIKRON sa expresne šíri v školách a škôlkach: Deväť hlavných príznakov u detí

Deti síce vo všeobecnosti nie sú ohrozené závažným priebehom ochorenia COVID-19, no keďže sa nemusia očkovať, nemajú ani žiadnu ochranu pred vírusom. Ten môžu preniesť potom napríklad na svojich súrodencov, rodičov, starších príbuzných či zamestnancov škôl a škôlok. Z Južnej Afriky najnovšie prichádzajú právy o tom, že deti mladšie ako päť rokov môžu byť vystavené väčšiemu riziku vážneho priebehu ochorenia spôsobeného omikronom než je to v prípade predchádzajúcich variantov. Zdravotníci uviedli, že do nemocnice prijímali oveľa viac detí ako predtým.

Zdroj: Getty Images

Symptómy omikronu u detí

Symptómy omikronu sa trochu líšia od tých pri predošlých variantoch. Národná zdravotnícka služba (NHS) uvádza tri hlavné príznaky u detí, medzi ktoré patrí vysoká teplota, nový, nepretržitý kašeľ (kašeľ pretrvávajúci dlhšie ako hodinu alebo tri alebo viac epizód kašľa za 24 hodín) a strata alebo zmena čuchu či chuti. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uvádza, že najčastejšími hlásenými príznakmi omikronu je kašeľ, únava a upchatie nosa alebo nádcha. Odborníci zo ZOE Covid Symptom Study vyzvali rodičov, aby sledovali ďalšie bežné príznaky u detí vrátane bolesti hlavy, bolesti hrdla či straty chuti do jedla.

Zdroj: Getty Images

Predsedníčka Juhoafrickej lekárskej asociácie Angelique Coetzeeová uviedla, že hlavné príznaky omikronu, ktoré videla u mladých mužov, boli únava, bolesť hlavy a nový symptóm - bolesť celého tela. Zároveň opísala prípad šesťročného dievčatka, ktoré malo teplotu a veľmi vysoký pulz. Niektoré deti sa sťažovali aj na škrabanie v hrdle. Experti preto vyzvali rodičov, aby príznaky podobné chrípke nebrali na ľahkú váhu a dali svoje deti otestovať.