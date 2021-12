OMIKRON straší Európu: Hrozba lockdownu a mimoriadny stav v Londýne, prísne pravidlá hlási aj Holandsko!

V Londýne bolo za posledných sedem dní potvrdených viac ako 65.000 nových prípadov nákazy koronavírusom a za posledných 24 hodín to bolo 26.418 prípadov, čo je najvyšší počet od začiatku pandémie.

Podľa AFP je "major incident" definovaný ako udalosť s celým radom vážnych následkov, ktorá si vyžaduje implementáciu špeciálnych opatrení a je zameraná na pomoc úradom, aby sa navzájom podporovali pri znižovaní prerušenia služieb v meste.

Khan vyhlásil stav mimoriadnej udalosti aj 8. januára, počas predchádzajúcej vlny vírusu, ale o mesiac neskôr ho zrušil, pretože počet prípadov klesol. "Nárast prípadov variantu omikron v našom hlavnom meste je veľmi znepokojujúci, takže opäť z dôvodu hrozby COVID-19 vyhlasujeme pre naše mesto stav mimoriadnej udalosti," oznámil Khan.

Zdroj: Getty Images

"Je správne, že kľúčové agentúry v Londýne úzko spolupracujú, aby minimalizovali vplyv na naše mesto, a pomáhajú pri ochrane životne dôležitého programu očkovania," doplnil starosta. Británia zaznamenala rekordný počet prípadov už tretí deň po sebe, čo si vyžiadalo zavedenie nových opatrení, dodala AFP.

Odborníci podľa médií navrhujú zaviesť lockdown

Británia kvôli prudkému nárastu počtu prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron uvažuje o sprísnení reštrikcií, vrátane možnosti krátkeho lockdownu. Informujú o tom dnes britské médiá. Premiér Boris Johnson podľa denníka Financial Times (FT) od odborníkov dostal návrhy opatrení v rámci takzvaného plánu C, ktoré zahŕňajú rôzne možnosti od miernych odporúčaní po zavedenie lockdownu. Londýnsky starosta Sadiq Khan medzitým informoval, že v hlavnom meste začal variant omikron prevažovať.

Zdroj: TASR / AP

Vláda už v Anglicku zaviedla takzvaný plán B, na základe ktorého bola vo väčšine vnútorných verejných priestorov zavedená povinnosť mať zakryté ústa a nos. Zároveň začala na väčších akciách a v nočných podnikoch platiť povinnosť preukazovať sa covidovým pasom. Podľa zdrojov FT, ktoré majú k Johnsonovi blízko, chce premiér naďalej ísť cestou dohovárania verejnosti, ale zároveň musí byť ohľadom omikronu realista.

Podľa denníka The Times sa pripravujú plány na zavedenie dvojtýždňového povianočného lockdownu. To by mohlo viesť k zákazu stretávania verejnosti vo vnútorných priestoroch s výnimkou pracovných záležitostí; reštaurácie a krčmy by mohli zákazníkov obsluhovať iba na záhradkách. Vládny hovorca podľa televízie Sky News uviedol, že vláda bude starostlivo sledovať epidemické dáta a naďalej vyhodnocovať opatrenia podľa nových zistení o variante omikron.

Zdroj: FB/Imran Ahmad Khan MP

Šírenie omikronu v Spojenom kráľovstve sa podľa najnovších dát britských úradov prudko zrýchlilo. Počet preukázaných prípadov variantu omikron v krajine v piatok o 19:00 SEČ dosiahol 24.968, čo bol v rozmedzí 24 hodín nárast o viac ako 10.000, uviedla britská vládna agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA).

Londýnsky starosta Khan dnes vyjadril "ohromné ​​znepokojenie" z nárastu počtu prípadov omikronu v hlavnom meste. Povedal, že sa omikron v Londýne stal „dominantným variantom“. "Počty hospitalizácií sa zvyšujú, ale tiež sa výrazne zvyšujú absencie zamestnancov, takže som sa spolu s našimi partnermi rozhodol vyhlásiť stav závažného incidentu," uviedol starosta.

Závažný incident je v Británii definovaný "ako udalosť alebo situácia s radom vážnych dôsledkov, ktorá si vyžaduje osobitné opatrenia, ktoré má vykonať jedna alebo viac zložiek záchranného systému". Podľa najnovších dát je v Londýne hospitalizovaných 1534 covidových pacientov, čo je skoro 30-percentný nárast oproti minulému týždňu.

V celom Spojenom kráľovstve je s covidom-19 hospitalizovaných 7611 ľudí, čo je o zhruba dve percentá viac ako minulý týždeň. V oboch prípadoch nejde iba o pacientov, u ktorých sa preukázal omikron. Khan poznamenal, že to najlepšie, čo môžu Londýnčania urobiť, je nechať sa zaočkovať "oboma dávkami a posilňujúcou dávkou", pretože to poskytne "ďalšie vrstvy ochrany".

Holandsko zavádza od nedele prísny lockdown

Holandsko zavádza počnúc nedeľným ránom prísny lockdown. Premiér Mark Rutte povedal, že je to v čase piatej vlny covidu-19 a variantu omikron nevyhnutné. Opatrenie bude platné počas vianočných sviatkov a potrvajú do 14. januára.

Zdroj: SITA/AP Photo/Franc Zhurda, File

"Holandsko sa znovu zatvára. Je to nevyhnutné vzhľadom k piatej vlne, ktorá prichádza s variantom omikron," povedal premiér na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Lockdown znamená, že v prevádzke budú iba obchody predávajúce nevyhnutné tovary. Zatvorené zostanú reštaurácie, kaderníctva, múzeá a posilňovne. Výučba vo všetkých školách bude prerušená do 9. januára.

Vláda ďalej domácnostiam odporučila, aby prijímali maximálne dvoch hostí a aby sa stretnutia konané vonku obmedzili na dvoch ľudí. Ak by sa nekonalo, viedlo by to podľa Rutteho "v nemocniciach k nezvládnuteľnej situácii".

Holandské médiá počas dňa informovali, že vláda o zavedení prísneho lockdownu uvažuje. V mnohých mestách sa preto tvorili pri obchodoch dlhé rady, pretože si ľudia snažili na poslednú chvíľu nakúpiť tovar, ktorý sa nepredáva v supermarketoch. Mnoho zákazníkov v Leidene popisovalo, že si vystálo rady pri niekoľkých obchodoch, napríklad s luxusnou kozmetikou. Mestá Amsterdam aj Rotterdam počas dňa informovali, že nákupné triedy sú preplnené, a vyzývali obyvateľov, aby do centra nechodili.

Rutte už skôr oznámil, že omikron bude v Holandsku prevládajúcim variantom do januára. V hlavnom meste Amsterdam bude omikron podľa odborníkov dominantný už pred Vianocami. Holandský ústav verejného zdravia v piatok ohlásil za 24 hodín vyše 15.400 nových prípadov. Je to síce o 25 percent menej ako o týždeň skôr, avšak stále oveľa vyšší údaj ako pri minulej vlne. Dnes ohlásil úrad viac ako 14.600 novo odhalených infekcií koronavírusom.

Holandské nemocnice už kvôli prílivu pacientov s covidom-19 odkladajú rutinnú starostlivosť a panujú obavy zo zahltenia zdravotníckych kapacít. Odborníci odhadujú, že ak by sa na situáciu nereagovalo, muselo by byť potrebné denne hospitalizovať až 600 ľudí a 100 až 125 z nich by potrebovalo umiestnenie na jednotke intenzívnej starostlivosti.

V sedemnásťmiliónovom Holandsku sa od začiatku epidémie infekcia potvrdila u takmer troch miliónov ľudí, na covid-19 tam zomrelo vyše 20 000 pacientov. Ukončenú vakcináciu má 75 percent občanov, ale treťou dávkou sa ich nechalo zatiaľ zaočkovať iba 1,5 milióna.