FOTO Žena (35) je vydatá za homosexuála, majú spolu dve deti: A takýto majú spolu sex

Brynn a Matthew majú vzťah, ktorý nepatrí k tým najtradičnejším. Napriek tomu je vraj pevný vďaka rozhovorom, ktoré vedú každý týždeň, píše news.com.au. Matka dvoch detí sa sama opisuje ako heterosexuálna, zatiaľ čo jej manžel sa verejne priznáva k tomu, že je gay. Viac ho totiž priťahujú muži než ženy. Ako je teda možné, že ich manželstvo naďalej prekvitá?

Svoje tu hrá aj náboženstvo

Dvojica sa vzala v roku 2017. Dovtedy chodil Matt s mužmi aj ženami, ale bol panicom. Priznal sa, že pred svadbou uvažoval, či by vedel mať sex so ženou, ale riskol to a dnes sú z nich rodičia dvoch detí. Brynn sa pri ňom niekedy cíti nesvoja, no na druhej strane si je ich vzťahom istá, pretože nie je založený na fyzickej príťažlivosti. Keďže sú obaja veriaci a kresťanstvo odsudzuje vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia, Matt by mal problém, pretože ak by to neskúsil so žiadnou ženou, do konca života by ako presvedčený kresťan dodržiaval celibát.

Symbolické bolo aj ich prvé stretnutie, ktoré sa začiatkom roka 2016 odohralo v kostole. Neilson sa už po niekoľkých stretnutiach priznal partnerke ku svojej sexuálnej orientácii. "Pozrel sa mi priamo do očí a najúprimnejšie ako vedel, mi povedal, že je gay. Pamätám si to úplne presne. Aj napriek tomu sa rozhodol ostať so mnou. Na čom viac záležalo?," vysvetlila Embleyová. Ako spomenula, nie je medzi nimi chémia, akú zažila s bývalými priateľmi. "Viem, že ma považuje za atraktívnu, ťahá ho to ku mne, aj keď je inej orientácie. Som však naozaj veľmi šťastná, že náš vzťah je v prvom rade o tom, že sa máme radi a o vzájomnom rešpekte," vysvetľuje.

Matthew, ktorý si robí postgraduálny doktorát zo psychológie, hovorí: "Určite to bolo aj kvôli viere. Nebol som si istý, ako bude vyzerať sex s Brynn či akoukoľvek inou ženou. To, čo nás ale zbližovalo, bolo silnejšie. Pokiaľ by bol časom problém len v sexe, dokázali by sme na tom spoločne pracovať." O ich spoločných diskusiách o sexe sa Brynn vyjadrila, že sú ochotní jeden pre druhého urobiť čokoľvek, len aby ich vzťah vydržal. Ich manželstvo napokon zocelil aj príchod dvoch dcér Guinevere (1) a Amandine (2). "Naše náboženstvo učí, že manželstvo je možné len medzi ženou a mužom. Prajeme si, aby naše deti boli šťastné a v bezpečí. Budeme ich podporovať bez ohľadu na orientáciu," dodala Brynn.