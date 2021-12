Desivé varovanie vedkyne, ktorá vytvorila vakcínu proti COVIDU: Čakajú nás ešte smrteľnejšie pandémie!

LONDÝN - Jedna z popredných svetových vedkýň Sarah Gilbertová varovala, že koronakríza nemusí byť to najhoršie, čo ľudstvo zasiahlo. V budúcnosti sa musíme pripraviť na to, že prídu aj smrteľnejšie vírusy, ktoré nás môžu zasiahnuť a preriediť populáciu na celom svete.

Profesorka Sarah Gilbertová, ktorá sa podieľala na vývoji vakcíny AstraZeneca, uviedla, že je potrebných viac financií na to, aby sa ľudstvo pripravilo na ďalšiu možnú pandémiu, píše BBC. Okrem toho varovala, že všetky vakcíny proti koronavírusu môžu byť proti variantu omikron menej účinné. Pandémie koronavírusu aj vďaka omikronu ešte neskončila, pri pandémiách ďalších podobných vírusov si podľa nej takéto straty dovoliť nemôžeme.

Nie je to naposledy, čo nás ohrozuje smrteľný vírus

Na koronavírus zomrelo od začiatku pandémie viac ako 5,2 milióna ľudí. Nie je to však posledná pandémia, ktorá nás čaká. "Nie je to naposledy, kedy životy nás všetkých ohrozuje smrteľný vírus. Pravdou však je, že ten ďalší môže byť oveľa nákazlivejší. Nemôžeme sa dostať do situácie, že opäť utrpíme obrovské ekonomické straty, ktoré boli výsledkom nepripravenosti na pandémiu," predostrela svoju obavu.

Čo sa týka variantu omikron, vyjadrila sa, že je schopný mutovať rýchlejšie, čo znamená, že sa aj rýchlejšie šíri. "Sú tu však aj ďalšie nejasnosti, ktoré môžu znamenať, že protilátky vo vakcínach nie sú účinné proti tomuto variantu. Potrebujeme viac času na výskum." Ako sa však vyjadrila, nie je dôvod, prečo by sa nemohol vyvinúť univerzálny liek proti chrípke, ktorý by bol schopný potlačiť všetky jej varianty.

Opatrenia prišli neskoro

Omikron sa v Afrike naďalej šíri a medzi červené krajiny bola už zaradená aj Nigéria. Profesor Mark Woolhouse sa vyjadril, že nové opatrenia boli vo Veľkej Británii zavedené príliš neskoro na to, aby zastavili šírenie doteraz najsilnejšieho variantu koronavírusu. Spojené kráľovstvo zaznamenalo koncom víkendu 86 nových prípadov variantu omikron, čím sa doterajší počet zvýšil na číslo 246. V nedeľu bolo celkovo zaznamenaných 43 992 nových prípadov nákazy a 54 úmrtí.

Sarah Gilbertová začala navrhovať podávanie vakcíny proti koronavírusu už začiatkom roka 2020, kedy sa Covid objavil v Číne. AstraZeneca je v súčasnej dobe najpoužívanejšou vakcínou na svete, pričom sa exportuje do 170 krajín sveta.