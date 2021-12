KORONAVÍRUS Zahmlievajú sa vám okuliare? Zaručené TIPY a TRIKY, ako sa dá tomu zabrániť

BRATISLAVA - Zahmlievanie okuliarov je v zime hotová katastrofa. V tejto dobe je to však ešte horšie, pretože spod rúška sa valí teplý vzduch smerom nahor. A to je problém pre ľudí, ktorí nosia okuliare, cez ktoré potom nevidíme takmer nič.

Nosenie rúška nás na jednej strane chráni pred koronavírusom, no na strane druhej sa tu objavujú iné problémy, kedy trpí najmä pokožka a objavujú sa na nej akné a vyrážky. Jednou z najväčších nevýhod nosenia ochranného rúška je zahmlievanie okuliarov. Existuje ale niekoľko tipov a trikov, ako sa tomu dá predísť.

Zdroj: Getty Images

Vykrútenie popruhov na rúšku

Remienka na rúšku skrútite ešte predtým, ako si ho nasadíte. Keď ich otočíte zboku, mali by vyzerať ako osmička. Malo by to pomôcť proti zahmlievaniu, pretože váš teplý dych bude vychádzať von cez vytvorenú medzeru. Zároveň však tadiaľ môže preniknúť až do nášho nosa nefiltrovaný vzduch.

Úprava rúška okolo nosa

Vrchná časť respirátora je tvrdšia, pretože obsahuje malý drôt. Ten sa dá mierne tvarovať, takže ho môžete pri nose akoby stlačiť na oboch koncoch. Ak nosíte obyčajné rúško bez drôtika, jednoducho použite chirurgickú pásku a oblepte si rúško okolo nosa.

Umývanie okuliarov dezinfekčným mydlom

Nuž, nemusí sa to týkať len rúk. Ak si okuliare umyjete mydlom, vytvorí sa na dioptriách tenký povrch, ktorý zamedzí ich zahmlievaniu. Najlepšie je, ak namočíte okuliare cez noc. Po vybratí z vody ich nezabudnite utrieť do sucha špeciálnou handričkou, ktorú kúpite v každej optike.

Zdroj: Getty Images

Použité papierové vreckovky

Pod hornú časť rúška môžete vložiť vreckovku, ktorá vám pomôže zachytiť vzduch a vlhkosť, čím sa vaše okuliare nezahmlia. Aby tento trik fungoval, mali by ste zložiť vreckovku na polovicu a rovný okraj položiť pozdĺž koreňa nosa. Uistite sa, že máte vždy poruke náhradné, aby ste nemuseli používať jednu počas celého dňa.

Zmena polohy rúška a okuliarov

Ak si stiahnete okuliare mierne nadol alebo vytiahnete masku trochu vyššie tak, aby sa vám okuliare nerosili, musíte mať na pamäti, aby rúško bolo až pod bradou.

Zdroj: Getty Images

V neposlednom rade záleží aj na type ochranného rúška. Keď si chcete byť istí, že používate kvalitnú ochranu tváre, vaše rúško by malo spĺňať nasledovné:

- tesnenie pozdĺž nosa a tesne priliehavé k hornej časti líc

- nastaviteľná vrchná časť rúška a pevne uchytené ramienka

- úplné zakrytie brady, aby sa predišlo potrebe napravenia rúška počas rozprávania

- materiál, ktorý pohlcuje vlhkosť