Pracovník letiska varuje: Nikdy si nedávajte na kufor zámok, má to vážny dôvod

Pracovník letiska vo fóre na Reddite vysvetlil, prečo visiaci zámok neochráni vašu batožinu. Podľa jeho slov podobné zámky nezabránia ľuďom dostať sa do vašej batožiny, práve naopak. Zlodej tak môže nadobudnúť pocit, že v kufri máte obsah vysokej hodnoty, ktorý stojí za to ukradnúť ho. "Zámok neslúži ako odstrašujúci prostriedok. Niektorí to môžu brať ako znamenie, že tašku sa oplatí hľadať a ukradnúť," vysvetlil.

Zdroj: Getty Images

Iní uviedli, aké jednoduché je vlámať sa do batožiny, aj keď je zamknutá, pomocou pera. "Môžete otvoriť zips perom a potiahnuť zámok okolo tašky, aby ste ju opäť zatvorili." Nové technológie navyše dokážu vyrobiť repliky kľúčov pomocou 3D tlačiarní, takže o to je pre zlodejov ľahšie ich obísť. Bezpečnostní experti tiež varovali cestujúcich, aby nikdy neuvádzali na štítkoch na batožine svoju domácu adresu. Ak vám zlodeji ukradnú celý kufor, vrátane vašich kľúčov, znamená to, že sa môžu ľahko vlámať aj do vášho domu či auta. Namiesto toho odporúčajú uviesť adresu do práce alebo len vaše mobilné číslo.

Zdroj: thinkstock.com

Na druhej strane neuzamknutie kufra by mohlo spôsobiť problémy s poistným plnením; krádeže elektroniky totiž nie sú kryté niektorými poskytovateľmi cestovných služieb, ak na batožine nie je zámok. No a ďalší tip pri cestovaní - ak chcete, aby váš kufor dorazil ako prvý, mali by ste naň nalepiť nápis "krehké". Taktiež je dobré dať si časť vecí a oblečenia do partnerovho kufra a naopak, aby ste v prípade straty jednej tašky ani jeden nezostali bez základného oblečenia.