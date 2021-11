FOTO Cestujúci zažili na letisku poriadny šok: Pozrite, čo namiesto kufrov doviezol batožinový pás

Pasažieri British Airways zostali zmätení, keď si po prílete chceli vyzdvihnúť svoju batožinu, no na páse sa namiesto nej objavili škatule s mrazenými rybami. Jednou z cestujúcich bola aj Becca Braunholtzová, ktorá sa s manželom a dvomi deťmi vracala z dovolenky na Cypre. Podľa jej slov rotovalo na páse terminálu č. 5 veľké množstvo škatúľ s morskými vlkmi a pleskáčmi. Ľudia, ktorí márne čakali na kufre, si vraj až po chvíli uvedomili, že sa deje niečo zlé a viacerí sa poriadne nahnevali. "Mysleli sme si, že naša batožina príde s ďalšou zásielkou, ale na pás stále prichádzala jedna škatuľa za druhou," opisuje Becca situáciu, ku ktorej došlo začiatkom novembra.

