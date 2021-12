VIDEO Kráska šokovala ľudí šatami, ktoré si obliekla na otcovu svadbu: To je ale zlý vtip!

Ariannah Dabneyová zverejnila na TikToku video, na ktorom je oblečená v čiernych šatách s výrezmi. Viac odkrývajú než zakrývajú, no ona si ich napriek tomu chcela obliecť na svadbu svojho otca. Minišaty od americkej značky God Saves Queens sa predávajú za približne 280 dolárov (cca 250 eur), hoci ich tvorí naozaj len kúsok látky. "Oblečiem si ich budúci víkend na svadbu môjho otca. S opätkami to bude vyzerať lepšie, nebojte," uviedla Ariannah vo videu.

To rýchlo získalo množstvo reakcií, vďaka čomu sa stalo hitom. Niektorí užívatelia sa podelili so svojím názorom, či je outfit vhodný na svadbu. "Čo ti urobil tvoj otec, že sa mu chceš takto pomstiť v jeho veľký deň," pýta sa jedna osoba.

Mnohí si všimli, že dievčina odkazovala na neslávne známe odhaľujúce šaty modelky Kendall Jenner, ktoré mala na sebe na oslave kamarátky. Séria záberov zdieľaných na Instagram Stories zachytáva hviezdu reality šou Keeping Up With The Kardashians, ako pózuje spolu s Hailey Bieber. Šaty Kendall mali vpredu výrezy a cez dekolt mala len tenký kúsok materiálu. V tom čase ju ľudia za to poriadne skritizovali, podľa nich tieto šaty boli absolútne nevhodné a neúctivé.