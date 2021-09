FOTO Brunetka pobúrila ľudí šatami, ktoré si obliekla na dedkov pohreb: To nemôže myslieť vážne!

Každý má nosiť také oblečenie, aké sa mu páči. No sú isté situácie, kedy by sa mal človek obliecť primerane danej príležitosti. Na svadbe je to napríklad nepísané pravidlo, že okrem nevesty by nemala mať na sebe šaty bielej farby žiadna iná žena. Na pohrebe zas zvyknú byť smútoční hostia oblečení vo formálnej čiernej.

Zdroj: Getty Images

Tieto nepísané pravidlá sa ale očividne rozhodla odignorovať istá Britka, ktorá pobúrila mnohých užívateľov. Na pohreb svojho milovaného dedka si chcela totiž obliecť bielo-čierne minišaty, ktoré viac odkrývajú než zakrývajú. Navyše ich doplnila nadkolienkami, vďaka čomu vyzerá, akokeby sa práve chystala na diskotéku, nie na pohreb. "Dnes sa koná pohreb môjho starého otca a áno, idem oblečená v tomto outfite a nie, vôbec ma nezaujíma, čo si myslia ostatní ľudia, pretože hoci je to smutný deň, mám právo obliecť sa tak, ako sa cítim. Plus keby dedko ešte žil, určite by mi tieto šaty schválil," píše sa v príspevku.

Viacerí užívatelia vyjadrili svoje pohoršenie nad tým, že sa žena rozhodla vzdať úctu svojmu blízkemu príbuznému práve v takomto odhaľujúcom kúsku. "Chápem, čo si tým chcela povedať, ale niekedy by si jednoducho mala brať ohľad aj na to, ako to môže pôsobiť na ostatných ľudí," napísala jedna osoba. "Tento deň nie je o pocitoch iných, ale o mojom dedkovi," odpovedala svojrázna brunetka.