Desať najčastejších PRÍZNAKOV rakoviny: Ak nimi trpíte, okamžite navštívte lekára

Britská organizácia Macmillan Cancer Support zverejnila nelichotivé prognózy týkajúce sa vývoja onkologických ochorení. Jej členovia sa domnievajú, že súčasná situácia v budúcnosti výrazne zasiahne celý zdravotnícky systém, pretože od začiatku pandémie čakajú na diagnostikovanie rakoviny desiatky tisíc ľudí. "Títo pacienti uviazli v systéme, ktorý nemá kapacitu na to, aby ich vyliečil dostatočne rýchlo," uviedol riaditeľ organizácie Steven McIntosh. Podobná situácia je aj na Slovensku, kde pacienti chorí na covid zaberajú aj tie lôžka, ktoré normálne slúžia pre iné diagnózy. Čoraz viac pacientov je diagnostikovaných neskoro, z toho dôvodu budú pravdepodobne potrebovať intenzívnejšiu liečbu a zároveň sa im znižujú šance na prežitie. Viacerí experti sa domnievajú, že veľa zo zanedbaných prípadov spôsobil fakt, že aj keď ľudia mali nejaké zdravotné problémy, nechceli navštíviť lekára z obavy, že sa nakazia covidom.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Existuje síce veľké množstvo druhov rakoviny s rozličnými príznakmi, nasledujúcich desať však patrí k tým najzákladnejším. Rozhodne ich netreba podceňovať a ak nimi trpíte dlhšie, neodkladajte návštevu lekára.

Nevysvetliteľná strata hmotnosti

Chudnutie bez príčiny určite svoju príčinu má a treba ju odhaliť. Práve tento príznak často naznačuje onkologické ochorenie pankreasu, žalúdka, pažeráka alebo pľúc.

Nezvyčajné opuchy alebo hrčky

Tieto útvary v ktorejkoľvek časti tela by ste nemali podceňovať. Ženy by mali byť mimoriadne ostražité a pozorovať zmeny na svojich prsiach, zatiaľ čo muži by si mali pravidelne kontrolovať semenníky.

Zdroj: thinkstock

Dlhodobý kašeľ

Nejde len o príznak covidu-19, môže naznačovať aj onkologické ochorenie, najmä ak nezmizne ani po troch či štyroch týždňoch. Ak trpíte dýchavičnosťou a vykašliavate hlien so stopami krvi, môže ísť o rakovinu pľúc.

Zmena materských znamienok

Všetci vieme, že môžu byť príznakom rakoviny kože. Spozornieť treba, ak začnú pribúdať alebo tie, ktoré už máte dlhšie, zrazu menia svoj tvar, sfarbenie prípadne z nich začína vytekať tekutina.

Krv v stolici alebo moči

Krvavá stolica je príznakom rakoviny čriev a spája sa aj s častejšími návštevami toalety alebo zápchami. Ak spozorujete krv v moči, môže to naznačovať rakovinu močového mechúra alebo obličiek.

Zdroj: Getty Images

Problémy s močením

Symptómy ako únik moču, neodolateľné nutkanie ísť na WC, nočné prebúdzanie alebo bolesť pri močení by vás mali prinútiť vyhľadať špecialistu. U mužov môže ísť o rakovinu prostaty, ktorá môže spôsobovať aj bolesť v dolnej časti chrbta, konečníku, bedrách alebo panve a problémy s erekciou. Ženy by si mali dávať pozor na vaginálne krvácanie alebo špinenie medzi menštruačným cyklom, po sexe alebo po menopauze.

Nevysvetliteľná bolesť

Ak pociťujete nevysvetliteľnú bolesť dlhšie ako štyri týždne, ide o kľúčový varovný signál, že niečo nie je v poriadku. Väčšina bolesti pri rakovine je spôsobená tým, že nádor tlačí na kosti, nervy alebo iné orgány v tele.

Zdroj: Getty Images

Pálenie záhy

Ak sa u vás objavuje tento problém pravidelne a neustupuje, je dôležité, aby ste sa nechali vyšetriť. Môže to byť príznak rakoviny žalúdka alebo hrdla.

Ťažkosti s prehĺtaním

Ak máte pocit, že sa vám jedlo neustále zasekáva v krku a prehĺtanie je niekedy nepríjemné bolestivé, mali by ste sa obrátiť na svojho praktického lekára. Ide totiž o najčastejší príznak rakoviny pažeráka.

Silné nočné potenie

Toto je symptóm spojený s rôznymi druhmi rakoviny, najčastejšie s lymfómom. Ten sa vyvíja v lymfatickom systéme v sieti ciev a žliaz rozložených po celom tele.