Spravte si doma jednoduchý TEST! Dokáže odhaliť, či vám hrozí rakovina kože

LONDÝN - Pokiaľ máte akékoľvek obavy, nedá vám to spať a na vyšetrenie u lekára ešte len čakáte, tento jednoduchý test by vás mohol aspoň trochu upokojiť. Aj bez lekára tak vďaka nemu môžete zistiť, či náhodou netrpíte rakovinou. Lepšie je totiž byť obozretnejší než úplne ľahostajný ku svojmu zdraviu.

Pri slove rakovina sa končí všetka sranda. Je to ochorenie, ktorý môže postihnúť každý orgán v ľudskom tele. Výnimkou nie je ani ten najväčší - koža. Britský denník The Sun prichádza s jednoduchým testom, vďaka ktorému sa dá odhaliť, či netrpíte rakovinou kože. Test trvá necelé dve minúty a môžete ho vykonať prakticky kdekoľvek.

Dve hlavné skupiny

Existuje mnoho druhov rakoviny kože, no vo všeobecnosti sa dajú rozdeliť medzi tri hlavné typy. Sú nimi bazocelulárny karcinóm, skvamocelulárny karcinóm a melanóm. Prvé dva patria pod skupinu non-melanómová rakovina kože (NMSC). Základným rozdielom je to, že NMSC rastú v horných vrstvách kože (epiderma), zatiaľ čo melanóm sa šíri v spodnejších častiach, teda hlbšie v tele. Preto patrí medzi najzávažnejšie druhy rakoviny. Ľudské telo totiž neustále vytvára nové bunky, ktoré vytláčajú tie staré. A keď je pri tomto procese koža vystavená príliš veľkému slnečnému žiareniu, poškodzuje sa DNA. Postupom času sa z toho už stáva problém, pretože sa začína nekontrolovateľný rast buniek, čo vedie ku vzniku nádorov.

Zdroj: thinkstock.com

V nižších vrstvách kože ide o melanocyty, ktoré produkujú pigment (melanín), teda farbu kože. Keď sedíte na slnku, melanocyty produkujú viac pigmentu, preto sa opálite. Ten sa však šíri aj do ďalších buniek, aby ich ochránil pred slnečným žiarením. Príliš veľa UV žiarenia má za následok spálenie kože, kedy sa poškodí DNA na pokožke tela. Aj tu vzniká abnormálny rast buniek, čo vedie ku vzniku rakoviny. Ľudia, ktorí sa ľahko spália, sú viac náchylní na vznik rakoviny kože, pretože ich bunky neprodukujú toľko ochranného pigmentu. Albíni to majú úplne najhoršie, lebo ich pokožka neprodukuje žiadny pigment. Riziko rakoviny kože však nemusí priamo závisieť od toho, kto sa ako dlho opaľoval. Podstatný je vzhľad vašej pokožky.

Zdroj: Getty Images

Domáci test

Briti už používajú jednoduchý postup, uverejnený aj na stránke SkinVision, ktorá pomáha monitorovať neobvyklé zmeny na koži a jednoduchým spôsobom následne vyhodnotí, aké veľké riziko predstavuje možný vznik rakoviny kože. Zameriava sa predovšetkým na počítanie nerovností a pieh na koži ramena.

POSTUP

1. Ako testovaciu oblasť použijeme pravú ruku. Koža je tu pre snímanie cez aplikáciu ľahko dostupná. U mužov aj žien bola práve táto časť tela označená za veľmi spoľahlivý príklad testovania.

2. Pokúste sa nájsť čo najviac nerovností na koži. Nesnímajte ale napríklad vypuklé žily, ide len o znamienka, prípadne jazvy, výrastky alebo pehy.

3. Začnite počítať už pri zápästí a postupujte smerom nahor k lakťu. Dôkladne si prezrite ruku až po miesto, kde sa stretáva s ramenom. Ak potrebujete použiť zrkadlo, aby ste videli na zadnú časť ruky, mali by ste tak urobiť.

4. Výsledný počet si zapíšte a pre istotu celý postup ešte raz zopakujte.

VÝSLEDOK

0-7: Toto číslo naznačuje, že máte menej ako 50 znamienok na vašom tele.

7-11: Na celom tele máte pravdepodobne okolo 50 až 100 znamienok.

Viac ako 11: Disponujete viac ako sto znamienkami, a preto patríte do skupiny ľudí s veľkým rizikom vzniku rakoviny kože. Rizikový faktor je v tomto prípade takmer šesťkrát vyšší ako pri ostatných výsledkoch.

Výsledky, aj keď "len" cez aplikáciu, by ste mali konzultovať so svojím lekárom. Aj keď máte veľa materských znamienok, nemusí to ešte znamenať, že do konca života budete musieť nosiť klobúk a vaša koža už nebude môcť byť pekne opálená. Treba však brať na vedomie, že výskyt rakoviny u takejto kože je pravdepodobnejší.

Zdroj: Gettty Images

Kritické sprievodné znaky

Materské znamienka sú len jedným zo znakov, ktoré sprevádzajú možný vznik rakoviny kože. Okrem toho sem ešte patrí:

- bledá pokožka, ktorá sa rýchlo spáli

- ryšavé alebo blond vlasy

- výskyt rakoviny kože v rodine

- modré alebo zelené oči