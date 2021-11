VIDEO Čerstvá mamička si odsala mlieko a neverila tomu, čo vidí: Toto mala v prsníku

LITTLE ROCK - Video mamičky Jo Johnsonovej Overbyovej, v ktorom drží v ruke vrecko s ružovou tekutinou a hovorí, že sa v ňom nachádza jej materské mlieko, spôsobilo hotovú senzáciu. Nápoj pripomínajúci jahodový kokteil vyvolal nielen množstvo zmätočných dohadov. Príčinou netypického sfarbenia sú komplikácie, ktoré trápia viaceré dojčiace ženy.

Jo Johnsonová Overbyová z Arkansasu zverejnila príspevok, v ktorom uvádza, že jej materské mlieko občas mení tradičnú krémovú farbu na ružovú. "Nikto mi nepovedal, že keď budem dojčiť, moje mlieko bude mať rôzne farby," hovorí vo videu, v ktorom drží svoju päťmesačnú dcéru Gardner. "Dôkaz A," dvíha do kamery vrecko mlieka vo farbe, na ktorú sú všetci zvyknutí. "Dôkaz B," ukazuje tekutinu s ružovým nádychom a dodáva že "jej mlieko je krvavý nápoj".

Príspevok, ktorý má viac ako 13 miliónov pozretí, vyvolal množstvo reakcií. Niektorí mlieko prirovnali k jahodovému kokteilu, podľa iných to zas vyzerá ako chov upírov. Jo uviedla, že video nakrútila bez dlhšieho premýšľania, pretože sa chcela podeliť s inými ženami o svoju skúsenosť. Vraj netušila, že ním zaujme toľko ľudí na celom svete. Keď ale uvidela svoje ružové mlieko po prvý raz, nebola taká pokojná a vyrovnaná. "Zavolala som manžela, aby sa prišiel pozrieť. Okamžite som zatelefonovala aj svojej setre, aby mi potvrdila, že neumieram. Ubezpečila ma, že je všetko v poriadku."

Overbyová neskôr našla na internete názory odborníkov, ktorí upozorňujú matky, aby boli pripravené na to, že ich mlieko môže mať rôzne odtiene. Niektoré ženy kontaktovali Jo, aby si s ňou vymenili skúsenosti. Jedna z nich uviedla, že kedysi zažila niečo podobné, keď malo jej mlieko zelený nádych, lebo jedla veľa zeleniny. "Za päť mesiacov dojčenia som si trikrát odsala ružové mlieko a vždy to bolo pri upchatí mliekovodu. Hovorila som o tom so svojou lekárkou a dala mi niekoľko rád, ako tomu predísť," pokračuje matka.

Upchatie mliekovodu je mimoriadne bolestivé a môže sa zmeniť na zápal prsníka, ktorý je ešte bolestivejší. Overbyová ho už podľa svojich slov mala po pôrode a nebol to príjemný zážitok. Malá Gardner sa však poteší každej fľaške mlieka a jeho farbu veľmi nerieši. Jo dodala, že keď mlieko schladí, krv sa oddelí a mlieko tak zostane čisté.